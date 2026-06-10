中檢預防性羈押查毒駕 啟動專案近半月裁准20件

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（中央社記者蘇木春台中10日電）台中地檢署今天表示，警方昨天查獲4人涉毒駕案，經檢方複訊後認定有反覆實行及羈押必要，向法院聲押獲准，另外經檢警啟動專案後，近半月預防性羈押已獲准20件，持續打擊毒駕。

台灣台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，台中檢警持續嚴查毒駕，於9日連續查獲陶姓、陳姓、周姓、沈姓等人涉犯毒駕案件共4件，經檢察官訊問後，認被告等4人均涉犯刑法不能安全駕駛動力交通工具罪嫌重大，且有反覆實行毒駕犯罪之虞及羈押必要，向法院聲請預防性羈押獲准。

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檢方統計，中檢自今年5月27日起至6月9日止，檢察官審酌毒駕被告犯罪嫌疑重大程度、反覆實施毒駕犯罪可能性，及對道路交通安全危害程度等羈押必要性因素，已就犯罪嫌疑重大且具有高度再犯毒駕風險被告，依法聲請羈押並經法院裁准達20件。

檢方表示，中檢於今年5月27日召開「妥適運用預防性羈押以打擊毒駕研商會議」，針對毒駕案件酌定八大重點類型，包括同時扣得毒品、併同酒駕、發生交通事故致人死傷、事故違規情節嚴重、事故地點位於校園周邊或公眾聚集處所、查獲前駕駛行為已致生往來危險、前有多次施用毒品或毒駕前科等，以及客觀上顯有疑似施用毒品而無法安全駕駛等情形。

檢方查出，9日查獲的陶姓被告為失聯外籍移工，警方同時於車內查獲毒品，顯有施用毒品後駕駛的高度風險；陳姓被告經警方調閱車行軌跡後，發現毒駕行駛於市區公眾聚集處所，漠視民眾交通安全。

另外，周姓被告有施用毒品前科，且警方於隨身包包扣得多種毒品；沈姓被告則同時有扣得毒品及毒駕前科等情形。檢方表示，對於符合重點類型，且符合法定羈押要件案件，均將積極妥適運用預防性羈押制度，持續打擊重點毒駕案件，以有效遏止毒駕再犯風險。（編輯：李亨山）1150610