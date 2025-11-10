中歐協商平定「安世之亂」！陸商務部：盼歐盟續促荷方糾錯

大陸商務部9日就歐盟貿易專員塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）發布的相關聲明表示，歡迎歐方繼續發揮影響力，促荷方盡快糾正錯誤做法。

中歐協商恢復安世晶片供應。（圖／翻攝Nexperia官網）

《新華社》報導，大陸商務部發言人表示，造成當前全球半導體供應鏈混亂的源頭和責任在荷方，中方注意到歐方已表示會做荷方工作，希望歐方進一步加大工作力度，促荷方儘快撤銷相關措施，保障安世半導體相關產品正常供應。

發言人指出，大陸本著對全球半導體供應鏈安全穩定的負責任態度，已採取切實措施，對合規的用於民用用途的相關出口予以豁免。歡迎歐方繼續發揮影響力，促荷方儘快糾正錯誤做法。

廣告 廣告

早些時候，歐盟貿易專員塞夫喬維奇8日於X上發文表示，大陸將豁免此前因陸資企業安世半導體被強行接管而實施的嚴格許可要求，同意恢復向歐洲汽車行業供應關鍵晶片，前提是購買方承諾僅將這些半導體產品用於民用用途。

塞夫喬維奇還在聲明中表示，歐方正與大陸和荷方相關部門保持密切溝通，期待達成「持久且穩定」的共識框架，確保半導體供應的全面恢復。

據相關媒體報導，荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof）7日接受《彭博社》採訪時透露，大陸已同意恢復向歐洲汽車行業出口關鍵晶片，並指解決方案的達成是荷蘭、德國和歐盟委員會合作的結果，也是近期中荷外交會談以及中美貿易緩和的結果。

大陸商務部8日則回應表示，尚未見到荷方實際行動，但同意荷蘭經濟部派員來陸磋商。

延伸閱讀

MLB/假球案爆發！守護者2投手「故意壞球」詐賭 遭檢方起訴

MLB/費城人哈波嗆大聯盟主席 竟被威脅「丟進水溝裡」

MLB/今井達也有意入札 前西武洋砲幫背書：他超厲害