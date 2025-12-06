中歐學術合作新版圖 台北大學與匈牙利埃斯特哈茲·卡羅伊天主教大學簽MOU
▲台北大學與匈牙利埃斯特哈茲‧卡羅伊天主教大學簽署合作備忘錄。（圖：台北大學提供）
台北大學與匈牙利埃斯特哈茲·卡羅伊天主教大學（Eszterhazy Karoly Catholic University, EKCU）簽署合作備忘錄（MOU）及交換學生協議，雙方建立正式姐妹校關係，為台北大學在匈牙利的第一所交換夥伴院校，象徵國際合作版圖的重要拓展。
校方表示，埃斯特哈茲·卡羅伊天主教大學創立於一七七四年，位於匈牙利歷史悠久的埃格爾市，是當地一所具深厚人文底蘊的私立高等學府。目前學生約八千六百零二名、教師約二百五十名。該校在國際排名上表現穩健，QS新興歐洲與中亞地區排名位列第301―350名、THE世界大學排名介於第1001―1500名之間。其主要學院包含人文與藝術學院、經濟與社會科學學院、資訊技術學院、教育學院以及自然科學學院；其中葡萄栽培與釀酒工程領域研究享譽國際，並在支持喀爾巴阡盆地永續農業發展方面具有重要影響力。
兩校於二○二五年美洲教育者年會（NAFSA）首次會面並展開合作洽談。基於雙方在多個學術領域具有互補優勢，且學生對跨國學習交流需求日益提升，雙方決議簽署MOU與學生交換協議。依據協議內容，兩校未來每學年將可互派最多四名交換學生，並將透過教研合作、短期研習等方式深化師生交流。
台北大學國際處指出，近年來校方積極拓展國際交流，提升學生國際移動力和學術互動。國際化是台北大學持續發展的首要策略，校方建立利於國際交流的校園環境，拓展全校師生國際視野，提升整體競爭力，持續以創新與積極的態度面對全球化挑戰。由於校內學生外語能力良好，具備發展國際化基礎，國際處鼓勵學生積極參與出國交換，建立學生國際接軌的能力。
