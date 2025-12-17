中歐智庫：中俄引發局勢緊張下 台歐互動增長5倍

（中央社高雄16日綜合外電報導）根據中歐智庫今天發布的報告，近年來歐洲與台灣的往來大幅增加，作者建議台北當局應推動除了半導體以外的經濟關係，並努力在「象徵性與實質性之間取得平衡」。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，中歐亞洲研究中心（Central European Institute of Asian Studies, CEIAS）彙整的數據顯示，歐洲聯盟（EU）國家與台灣之間的互動次數從2019年的僅58次，增長到2024年的300多次，並在2022年達到高峰369次。這些互動包括訪問、備忘錄、協議、國會動議與各類經濟、學術和文化倡議。

這份題為「患難見真情的夥伴？追蹤全球動盪下的歐台關係」（Partners in need, partners indeed? Tracking Europe-Taiwan relations amidst global disruption）的報告指出，光是互訪次數就增加了超過6倍。

報告提到：「互訪的常態化也包括從秘密轉為公開，從非正式互動提升到較為正式的會面。然而，部長級會議仍屬零星，即使舉行，通常也僅限於教育或科學等較不敏感的領域。」

許多專家認為，對台北當局而言，與這個全球最大經濟集團建立關係至關重要，既能避免遭到孤立，也能對抗中國的壓力。對歐盟而言，台灣是一個民主夥伴，能在中歐貿易緊張及俄羅斯全面入侵烏克蘭之際，協助強化供應鏈。

這份報告所描述的交流動能，體現在上月副總統蕭美琴與外交部長林佳龍出席在歐洲議會舉行的對中政策跨國議會聯盟（IPAC）布魯塞爾年會上。蕭美琴成為首位在歐洲立法機構內發表演說的台灣高層官員。

整體而言，報告追蹤的交流主要由法國和德國等「老夥伴」帶動，同時也有捷克、立陶宛與波蘭等「新朋友」參與。另有一大群「務實派」國家，從奧地利、丹麥到瑞士，則對公開的政治互動保持謹慎，但仍維持有利的經濟關係。至於落後者，包括希臘與愛爾蘭，與台灣的關係仍「發展不足」。

中歐亞洲研究中心執行主任兼報告主要作者西蒙爾契（Matej Simalcik）在台灣外國記者會舉行的發表活動上表示：「在民主世界，選舉是很自然的事，政策難免會出現波動。台灣若要因應這些衝擊，需要與個別國家建立長期的關係。」

西蒙爾契補充，除了最高層級外，還有許多與國家互動的方式，例如與在野黨、城市與地方當局、官僚體系及公務員互動。他強調，關係短期降溫「不代表關係的結束」。

他說：「台北也應該建立或尋找個別支持者，甚至是在政黨內部。舉例來說，這些努力可以發揮緩衝作用，抑制親中政黨在反台政策上一些過於激進的作法。」

報告進一步指出，兌現經濟承諾至關重要，台灣應將合作範圍拓展到半導體以外的其他領域，尋找其他高科技領域的共同利益與互補性，如航太、無人機、潔淨能源、生物科技、先進機械、光子學、人工智慧（AI）與資料中心。

報告提到：「安全相關產業的商業關係，如在無人機、半導體與能源領域，經濟與安全之間的界線正日益模糊，進而有助消除歐洲在安全合作方面的種種禁忌。」

西蒙爾契告訴日經亞洲：「儘管各國承受風險的意願不同，但大多數的歐洲國家愈來愈願意與台灣互動。歐洲與台灣都在適應一個更趨動盪的全球局勢，而這個環境受到俄羅斯侵略、中國日益強勢與修正主義以及美國交易型政策所形塑。」（編譯：張曉雯）1141217