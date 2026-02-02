中歐爭奪南美汽車市場 歐洲先拖自己後腿？

（德國之聲中文網）23歲的菲利普·安德拉德（Philipe Andrade）和26歲的卡洛斯·阿爾貝托·安德拉德（Carlos Alberto Andrade）不但年輕、聰慧、面向未來，而且他們還是巴西汽車帝國CAOA的繼承人。

他們的父親卡洛斯·阿爾貝托·德·奧利維拉·安德拉德（Carlos Alberto de Oliveira Andrade）於1979年創立了汽車公司CAOA，公司名稱取自創始人姓名的首字母。

新一代的掌舵人已經開始為未來發展指明方向。正如商業雜志《經濟價值報》（International Valor）近期報道，CAOA公司計劃今年開始生產另一個中國品牌的汽車：長安汽車。

位於巴西中部城市阿納波利斯（Anápolis）的工廠，2023年的產量為3萬輛，第二年就翻了一番。剛剛過去的2025年，產量可能已經達到7萬輛。這家工廠24小時生產不間斷運轉。

據巴西《聖保羅州報》（Estadão）援引Bright公司的一項研究報道，到2030年底，巴西五分之一的新車將來自中國。

作為對比：2025年上半年，德國制造商在巴西和阿根廷生產了289,200輛乘用車，而從歐洲出口到南方共同市場（Mercosur）的汽車數量為18,400輛。

阿根廷迎來歷史性時刻

不久前，中國制造的汽車運輸船“比亞迪常州”號抵達阿根廷港口。這艘專為運輸中國制造的汽車而建造的巨輪，最多可容納7000輛汽車。

據媒體報道，共有5841輛汽車抵達位於巴拉那（Paraná）河畔、布宜諾斯艾利斯省最重要的港口。這些汽車不僅包括純電動汽車，還包括一款混合動力SUV車型。

比亞迪從去年開始在阿根廷銷售汽車。該公司沒有選擇當地的合作伙伴，而是完全依靠其子公司在當地銷售。因此，整個價值鏈幾乎完全由中國掌控。

信奉自由主義的總統米萊領導的政府一直在逐步放寬混合動力和電動汽車市場限制，設定了每年5萬輛汽車的免稅配額，這些汽車無需繳納35%的進口關稅。這項政府主導的計劃可能會持續到2029年，屆時將允許25萬輛免稅進口汽車。

烏拉圭掀起電動車熱潮

同樣作為南方共同市場成員國的烏拉圭，其電動汽車銷量也正經歷著蓬勃發展：預計到2025年將增長147%。這一數據來自烏拉圭汽車協會（ACAU）的年度報告，該協會代表著汽車行業26家最大企業。

中國汽車的湧入標志著拉丁美洲市場激烈競爭的開始。歐洲公司曾希望歐盟與南方共同市場的自由貿易協定能夠鞏固其在阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭等南美國家的地位。

但是歐洲議會投票通過動議，將這項協議提交歐盟法院審查。在歐盟法院給出意見之前，歐洲議會將無法就協定本身進行表決。盡管該協定目前仍將繼續有效，但它帶來了法律上的不確定性，並表明歐洲在談判協議中並非可靠的合作伙伴。

德國汽車工業協會（VDA）的一位發言人在接受德國之聲采訪時說：“歐盟與南方共同市場達成的協議為汽車行業帶來了巨大的機遇。降低南方共同市場目前高昂的關稅意義尤為重大。目前，汽車零部件的關稅為14%至18%，乘用車的關稅高達35%。與此同時，歐盟的關稅減讓也為南方共同市場國家創造了新的出口機會，促進當地經濟的發展。”

該協會對歐洲議會的決定感到難以理解。協會主席穆勒（Hildegard Müller）告訴德國之聲：“歐洲議會通過關於對歐盟-南方共同市場協議進行司法審查的決議，發出了一個令人震驚的信號。這可能會大大推遲該協議的生效，甚至可能推遲數年。”歐盟必須盡快就該協議的臨時實施提供明確的說明。

德國面臨巨大損失

據德國汽車工業協會統計，目前德國汽車公司在南方共同市場總共設有310個分支機構。這些企業主要是供應商，為當地創造了就業機會。

在全球汽車市場競爭中，力量平衡的轉變速度幾乎與地緣政治格局的演變一樣快。爭奪南美兩大市場的戰役已經打響。

