中歐貿易摩擦升溫 中國重申開放、馬克宏呼籲協調

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社台北12日電）中歐貿易關係升溫之際，中國國務院副總理張國清以視訊方式，出席法國總統馬克宏主持的「全球趨同促增長峰會」，表示中方正堅定不移擴大高水平對外開放。馬克宏則表示，若無法透過協調來解決全球失衡問題，將導致經濟出現劇烈調整。

新華社11日報導，中國國務院副總理張國清11日應邀以視訊方式出席「全球趨同促增長峰會」並發言。

張國清表示，中國堅持開放合作，客觀看待各國比較優勢，營造自由便利貿易環境，踐行真正的多邊主義。中方正堅定不移擴大高水平對外開放，將繼續與各國分享發展機遇，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。

廣告 廣告

路透社11日報導，馬克宏（Emmanuel Macron）在視訊中表示，大家的共同目標很清晰，就是讓全球經濟重回強勁增長的軌道上。為了達到這個目標，需要國內政策及有效的國際合作。

馬克宏又表示，協調至關重要，如果世界主要經濟體無法透過協調來解決全球失衡問題，這些失衡可能會無序加劇，導致經濟和金融出現劇烈調整。

「全球趨同促增長峰會」的與會國包括七大工業國集團（G7），即法國、英國、德國、加拿大、美國、日本及義大利。另外，巴西、印度、歐盟機構和國際貨幣基金組織負責人也有參加。

路透社報導形容，中國與G7國家及歐盟共同參與此次會議頗不尋常，因為中國一直批評G7缺乏討論國際事務的合法性，也不能代表世界秩序。

近期歐中貿易摩擦升溫，15日至17日舉行的G7峰會，將會討論如何應對中國低價產品湧入歐洲市場。法國官員表示，在歐盟決定是否對中國實施更強硬的貿易政策前，馬克宏希望與北京接觸，作最後的努力，尋求合作的途徑。（編輯：陳鎧妤/朱建陵）1150612