中歐重啟電動車最低價格談判

（德國之聲中文網）中國商務部發言人何亞東周四（月11日）在例行記者會上表示，“中歐雙方本周剛剛舉行了貿易救濟對話，並將在下周繼續磋商，中方歡迎歐方再次重啟價格承諾磋商，贊賞歐方回到通過對話化解分歧的軌道上。”

2024年10月，歐委會對中國電動汽車的補貼問題進行了約一年的調查之後，開始對中國制造的電動汽車征收高達45.3%的懲罰性反補貼關稅。在此之後，中國希望通過最低價格方案，即協商一個雙方都可接受的出口價，換取歐盟免征關稅，但歐委會曾表示，統一最低價格不足以抵消補貼造成的不利影響。

廣告 廣告

即便承受高額關稅，今年1月到9月，中國電動車在歐洲市場的份額同比翻了一倍，達到5.3%。在9月份，中國品牌的電動車份額佔新車注冊量的7.4%。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德才 (綜合報道)