中歐高層會談 共同敦促安世半導體儘快展開內部溝通

（中央社台北26日電）中國商務部長王文濤今天與歐盟貿易和經濟安全執行委員塞夫柯維奇舉行視訊會談。據中方發布，雙方一致同意，將共同敦促安世半導體荷蘭總部與中國公司儘快展開建設性溝通，找到長期解決方案，儘快恢復全球半導體產供鏈的暢通與穩定。

安世半導體（Nexperia）爭端迄今未解，全球汽車晶片供應鏈仍未恢復正常。

據中國商務部官網晚間發布，王文濤26日與塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）舉行視訊會談，就安世半導體等經貿問題深入交換意見。

王文濤說，關於安世半導體問題，造成當前全球半導體產供鏈混亂的「源頭和責任在荷蘭方面」。中國政府「始終本著負責任的態度，及時採取切實措施，努力維護和恢復全球半導體產供鏈穩定」。

他又說，近期荷方宣布暫停行政令，向妥善解決問題邁出了一小步，但是荷方對企業的「不當行政和司法干預」仍未取消，全球半導體產供鏈尚未恢復正常，依然面臨較大不確定性。希望歐方發揮積極作用，敦促荷蘭政府儘快提出建設性的解決方案，為企業展開內部協商創造有利條件。

據中方發布，塞夫柯維奇表示，感謝中國商務部為推動解決安世半導體問題所作的巨大努力，避免了全球半導體產供鏈爆發危機。目前，安世半導體問題尚未得到徹底解決，歐方願與中方一道，致力於推動局勢進一步降溫。

中國商務部稱，雙方一致同意，企業是解決安世半導體問題的主體，將共同敦促安世荷蘭與安世中國儘快展開建設性溝通，找到長期解決方案，儘快恢復全球半導體產供鏈的暢通與穩定。

在此之前，塞夫柯維奇在社群平台X發文表示，25日與荷蘭經濟部長卡雷曼斯（Vincent Karremans）就安世半導體事件及後續步驟進行了良好的溝通。達成積極的解決方案符合歐盟和全球供應鏈的利益。近期的一些進展已幫助部分供應鏈恢復運作。雙方將繼續密切合作，以全面重建這些關鍵供應。（編輯：楊昇儒/邱國強）1141126