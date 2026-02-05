中正二分局舉辦115年加強重要節日義交座談會 全力維護春節交通順暢

1770257674214 300x169 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】警力有限，民力無窮！義交人員的協助對臺北市交通發揮了極大的功效，不只使上下班尖峰時段道路更加順暢，更是有效降低交通事故的發生。為強化春節前交通指揮疏導技巧增進勤務效能，臺北市政府警察局中正第二分局辦理義交人員座談會，於會中針對執勤技巧、交通事故處置及相關交通法令知識等內容進行溝通座談；並向每位忍受道路空污、噪音、烈日、下雨等不良環境，卻仍堅守崗位為交通努力不懈的義交人員，致上最大謝意，並藉由與會人員踴躍發言反映事項，讓警方充分得知現行義交遭逢問題與無奈之處，並研擬解決之道。

廣告 廣告

分局長曹儒林表示，對所有的義交夥伴們的努力都懷著感恩的心，希望能藉由本次的座談會，讓警察與義交為春節期間交通疏運共同努力，除了靠警方加強取締交通違規、尖峰時段交通疏導外，也要精進義交人員協助警方執勤的專業能力，才能發揮最大效能，全力降低本轄事故發生及維護本轄交通順暢，中正第二分局在春節期間也會透過各項交通宣導及勤務作為，防制交通事故及維護交通順暢，讓民眾安心過好年。