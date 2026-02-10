中正二警年前「靖城專案」 掃蕩 破黑幫、竊盜逮98人

台北市中正二警分局為確保春節前社會治安平穩，執行「靖城專案」全面強化執法作為，破獲黑幫組織犯罪、賭場及竊盜案共查獲98人依法送辦。

警方於農曆年前加強查緝不法。（圖／翻攝畫面）

中正二分局針對轄內易滋事場所、治安要點及幫派分子經常出入場所，規劃擴大臨檢及路檢執行威力掃蕩，確保轄區夜間秩序，並嚴查非法博弈場所及賭博行為，避免不法分子藉機牟利，近期本分局在掃蕩黑幫、暴力及賭博犯罪大有斬獲。

警方統計，查獲組織犯罪案件3件共12人、賭博案件5件62人，另針對年前高發之竊盜案件破獲24件24人；另完成防搶攔截圍捕演練，提升警方面對突發事件時之預防應變能力，並針對春節金流、物流與人流匯集處所等治安熱點，結合協勤民力建構全方位安全網提高見警率，維護市民安全。

廣告 廣告

警方呼籲，不法分子切勿利用年節期間挑戰公權力，本次「靖城專案」結合春節維安，要讓民眾在歡喜的節慶氛圍中，都能看見警察堅守崗位、守護治安的身影，感受到切實的安全感。

延伸閱讀

影/台鐵26米電纜線一夜消失！ 3惡賊潛觀音隧道偷竊遭逮

影/北市2男深夜潛入工地行竊 偽造車牌露餡遭活逮

孫生媽淡水再下手行竊遭活逮 士檢複訊後諭知請回