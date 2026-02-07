中正交流道輾斃案 檢擇日複驗

高雄中正交流道北上匝道口6日深夜發生死亡意外，50多歲高姓男子不明原因倒臥匝道前便道，遭3車輾斃，肇事3名駕駛被依過失致死罪移送法辦，7日檢方相驗高男遺體，將擇日複驗確認死因；3名駕駛前往殯儀館做筆錄，受訪皆稱該處照明不足，太暗才沒有注意到高男倒臥在地；法界認為，應先釐清死者為何出現在該處，再追究駕駛責任。

前天深夜11時20分許，高男步行經過中正交流道東側便道後，突然在北上入口匝道前倒下，2分鐘內約20輛車經過卻未發現他，隨後王男、方男及連男駕駛的車輛接連輾過高男，警消到場時，高男已死亡。3名駕駛被依過失致死罪送辦，另王男逕自離去，涉及肇事逃逸罪遭法辦。

據悉，死者高男獨居，平常與家人無聯繫，事後高男弟弟接獲警方通知才獲悉死訊，他稱不清楚哥哥身體狀況與作息。昨檢方與法醫相驗高男遺體，因無法確認他在事發前是否因病死亡，還需採集檢體化驗，將擇日複驗以確認死因，家屬對此表示無意見。

3名駕駛面對媒體詢問，他們均表示事發地照明不足，光線實在太暗，根本沒看到有人倒臥在暗處。至於高男死因存在多種可能，目前檢警正釐清是突發疾病路倒、不勝酒力倒臥，還是其他原因。

律師洪紹倫分析，若高男刻意出現在該處，將自身安危暴露在高風險中，導致駕駛撞上他，駕駛可能有無罪空間；若高男因不勝酒力倒臥，駕駛雖可爭取無罪，但仍可能被認定未盡「應注意義務」而須承擔部分責任。

至於肇事駕駛王男涉及的肇事逃逸罪，洪紹倫強調，即便王男最終在過失致死部分獲不起訴或判無罪，若仍被認定未依規定停留現場並通報處理，肇逃罪責仍可能成立，但實際情形仍待檢警進一步釐清。