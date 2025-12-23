中正大學啟動矽光子半導體學院籌設 蔡易餘：攸關台灣未來科技競爭力
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／嘉義報導
國立中正大學今（23）日上午舉辦「矽光子半導體學院籌設啟動記者會」，民進黨立委蔡易餘出席時表示，矽光子已被政府列為「AI新十大建設」3大核心技術之一，並納入「矽光子國家隊」重點推動方向；他也說，隨著先進封裝產能在嘉義落地，高階人才培育更顯迫切，中正大學籌設矽光子半導體學院，正是產官學攜手、為台灣關鍵技術厚植實力的重要一步。
中正大學今日舉辦記者會，正式對外宣示啟動矽光子半導體學院籌設規劃，表示矽光子技術被視為未來高速通訊、AI運算與先進封裝的重要關鍵，此次籌設矽光子半導體學院，將結合學術研究、產業實務與人才培育，強化台灣在全球半導體產業鏈中的競爭優勢。
記者會邀請立委蔡易餘、陳冠廷及嘉義縣長翁章梁出席，並集結教育部、國家科學及技術委員會、經濟部、國家發展委員會等中央部會代表，以及日月光投控與在地關鍵企業與會，共同見證中正大學推動矽光子技術研發與高階人才培育的重要里程碑。
蔡易餘致詞指出，總統賴清德與行政院長卓榮泰已宣布成立「矽光子國家隊」，並將矽光子列為「AI新十大建設」中的3大核心技術之一，未來將成為串聯高速通訊、AI運算與先進封裝的重要技術，對台灣未來10年的半導體與科技競爭力具有深遠影響。
蔡易餘表示，隨著CoWoS先進封裝技術未來在嘉義量產，AI產業所需晶片產能持續擴張，嘉義將成為重要的生產基地；在產業發展同時，高階人才培育更是關鍵，必須透過產官學密切合作，而中正大學正是學界的重要支柱。透過與企業共同規劃學程並成立矽光子半導體學院，可望成為台灣關鍵技術人才的重要培育基地。
翁章梁表示，嘉義的轉型與發展有賴中央、地方、學界與產業界整合力量，在蔡易餘積極協調下，成功整合資源並攜手中正大學推動矽光子半導體學院籌設，對嘉義及全國AI產業發展皆具關鍵意義。
蔡易餘也指出，中正大學長期深耕物理、化學、材料科學、光學與電學等領域，具備深厚研究能量；此次回應政府「AI新十大建設」與矽光子國家隊政策，主動投入籌設矽光子半導體學院，未來將在學術體系中扮演高階人才培育的重要角色。他並表示，中央相關部會可望持續給予支持，協助中正大學發揮關鍵功能，讓台灣在全球科技產業競逐中持續維持領先地位。
照片來源：蔡易餘辦公室提供
【文章轉載請註明出處】
