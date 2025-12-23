中正大學啟動籌設矽光子半導體學院布局AI次世代關鍵技術 蔡易餘是推手

國立中正大學正式對外宣示啟動矽光子半導體學院之籌設規劃，產官學研冠蓋雲集見證邁向 AI 新時代與次世代半導體的重要時刻。（圖/中正大學提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】國立中正大學因應生成式AI、高效能運算與全球數位基礎建設快速發展，今（23） 日上午11:00正式對外宣示啟動矽光子半導體學院之籌設規劃，前瞻布局次世代半導體關鍵技術，回應 AI 時代對「低功耗、高頻寬、高速傳輸」的迫切需求。包括教育部、國科會、經濟部、國發會等中央部會代表、嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘與陳冠廷及學界、產業界共157位重量級代表與會，見證中正大學邁向 AI 新時代與次世代半導體的重要時刻。

中正大學表示，矽光子為我國推動「AI 新十大建設」的三大核心技術之一，被視為串聯高速通訊、AI 運算與先進封裝的關鍵技術，將深刻影響台灣未來十年的半導體與科技競爭版圖。中正大學此次啟動矽光子半導體學院籌設，象徵學校正式跨入結合光、電、AI、材料與系統整合的核心科技領域，展現高等教育主動回應國家科技政策與產業需求的具體行動。

中正大學校長蔡少正指出，矽光子已成為不可逆的趨勢，誰能駕馭矽光子，誰就是未來 AI 產業 20 年的主導者。他提到：「賴總統上週五（12/19）在新竹科學園區揭示了重要使命：矽光子是 AI 新十大建設的三大核心技術之一。中正大學響應此號召，針對總統提出在 2040 年前培養 50 萬名 AI 專業人才的目標，我們決定跨出第一步。」他在在記者會中特別感謝蔡易餘、陳冠廷兩位立委以及翁章梁縣長的奔走與促成，讓中正大學更有信心為矽光子國家隊貢獻力量。臺灣綜合大學系統王汎森總校長代表台綜大表達祝賀與支持，「中正大學的矽光子學院籌設，將不只是中正一校的里程碑，更有機會成為台綜大跨校合作的新樞紐，做為一整個跨校協作生態系的起點。」嘉義縣長翁章梁在致詞時更是笑稱，「這是我就任以來現場出席產值最高的一場記者會，應該超過十幾兆，我們期許中正大學矽光子學院儘快完成籌設，能將其深厚的知識與技術能量，灌注到嘉義及整個南台灣的科技產業。」

中正大學矽光子學院籌設的重要推手蔡易餘立委，今天出席時也表達在中正設置矽光子人才培育基地，是嘉義鄉親的洞見和期待：「中正大學具備深厚的能量，足以在矽光子領域進行教育界的資源整合。當我向蔡校長提出這個建議時，校長立刻決定投入資源，目標是讓重要的矽光子技術在嘉義落地生根。」來自民雄選區的陳冠廷立委提到，「這個區域將是一條重要的科技廊道。未來學院不僅是培養技術人才，人才畢業後也會變成產業力的人才、管理人才。」兩位立委將持續聯手促成學院成立，讓產業人才與金流都進駐民雄，讓嘉義大發展。

蔡易餘致詞指出，總統賴清德與行政院長卓榮泰已宣布成立「矽光子國家隊」，並將矽光子列為「AI新十大建設」中的三大核心技術之一，未來將成為串聯高速通訊、AI運算與先進封裝的重要技術，對台灣未來10年的半導體與科技競爭力具有深遠影響。隨著CoWoS先進封裝技術未來在嘉義量產，AI產業所需晶片產能持續擴張，嘉義將成為重要的生產基地；在產業發展同時，高階人才培育更是關鍵，必須透過產官學密切合作，而中正大學正是學界的重要支柱。透過與企業共同規劃學程並成立矽光子半導體學院，可望成為台灣關鍵技術人才的重要培育基地，讓台灣在全球科技產業競逐中持續維持領先地位。

翁章梁縣長說，嘉義的轉型與發展有賴中央、地方、學界與產業界整合力量，在蔡易餘委員積極協調下，成功整合資源並攜手中正大學推動矽光子半導體學院籌設，對嘉義及全國AI產業發展皆具關鍵意義。