中正大學在職MBA啟動招生 主打「跨域創新 × 高階決策力」

AI革命、全球供應鏈再造，以及企業治理快速轉型，正全面改寫企業對管理人才的需求。國立中正大學企業管理學系宣布，114學年度在職MBA碩士專班將於12月9日正式啟動招生。本年度以「跨域創新 × 思考升級 × 決策加值」為主軸，鎖定希望在職涯更上層樓的企業主管、創業者與新世代職場菁英。

兩場重點招生說明會將於104年11月30日（嘉義）管理學院與114年12月7日（台南）貴田酒店舉行，將深入解析課程優勢、產業連結與學員發展藍圖。

企業競爭力全面升級 為在職專業人士打造的高效 MBA

中正大學企業管理研究所所長黃正魁指出，企業所需的管理人才已不再是單純的功能型主管，而是能整合跨域資源、具備宏觀視野與策略決策力的中高階領導者。

「中正在職MBA提供的不只是學位，而是讓在職菁英『重新打造大腦架構』的訓練場。

我們以管理思維、實務案例與高互動教學為核心，讓學員在兩年內完成觀念翻轉與職涯躍升。」

專班重視系統化思考、創新決策、跨領域整合與產業洞察力，協助學員在組織中更快展現價值。

美式 MBA 訓練模式 不寫論文、專注管理能力升級

在課程設計上，中正在職MBA承襲美式管理教育的務實精神：

不需撰寫學術論文

大量企業個案 × 小組策略討論

即時回饋、實作導向、強調管理能力可實戰化

學員可在課堂中直接導入自身企業案例，與跨產業同學共同拆解問題、重構思維。

跨產業人脈 × 體驗式領導 × 海外視野：完整提升高階競爭力

為符合企業對高階人才的複合需求，專班設計商管教育少見的「學員凝聚課程」：

海外企業參訪：掌握國際市場脈動

馬術領導課程：理解領導影響力的本質

禪修 × 情緒管理：強化高階主管的心智肌力

戲劇 × 表達訓練：全面提升溝通說服力

這些課程有助學員突破習慣性思維，提升領導力、協作力與職場影響力，對企業中階主管的升遷與轉型尤具效果。

免筆試、多元遴選 企業主與職涯菁英首選的升級管道

專班採免筆試招生，重視專業經驗、領導潛力與職涯發展動能。無論來自科技、製造、醫療、金融、公共事業或新創領域，都能在此建立跨產業策略聯盟與高價值人脈網絡。

【114學年度 中正大學企管系在職MBA｜招生資訊】

報名期間

114年12月9日～115年1月5日

招生說明會