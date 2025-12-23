中正大學宣布籌設「矽光子半導體學院」 2027年9月招收碩士

中正大學宣布籌設矽光子半導體學院。(記者林宜樟攝)

〔記者林宜樟／嘉義報導〕政府推動AI新十大建設，矽光子是三大核心關鍵技術之一，國立中正大學今天宣布啟動籌設矽光子半導體學院，預計明年2月啟動微學分學程、2027年9月碩士學位招生，目標於2030年成立矽光子半導體學院，目標每年產出10名博士、60名碩士及40名學士，並引入業師，以產業實作專題對接產業需求，縮短實驗室到市場距離，布局次世代半導體關鍵技術，培育高階科技人才。

中正大學校長蔡少正、台灣綜合大學系統總校長王汎森、嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷出席啟動儀式，國科會、國發會、教育部、經濟部官員及鴻海、聯電、日月光等產業界代表與會。

蔡少正說，國家發展矽光子產業，被視為串聯高速通訊、AI運算與先進封裝的關鍵技術，經盤點校內跨領域師資如電機、通訊、資工、機械、化工、材料及光電物理等，具有充足的研究能量，因此決定投入籌設矽光子半導體學院，為國家培養更多的人才，掌握未來世界趨勢先機；學校將投入上億元經費，並將在高鐵特區或鄰近嘉義科學園區的適當地點打造前進基地，藉由地理位置與產業聚落優勢，與產業緊密結合。

翁章梁期許中正大學矽光子學院儘快完成籌設，能將其深厚的知識與技術能量，灌注到嘉義及整個南台灣的科技產業。

蔡易餘指出，隨著CoWoS先進封裝技術未來在嘉義量產，AI產業所需晶片產能持續擴張，嘉義將成為重要的生產基地，必須透過產官學合作培育高階科技人才，中正大學透過與企業共同規劃學程成立矽光子半導體學院，可望成為台灣關鍵技術人才的重要培育基地。

陳冠廷說，嘉義未來將是重要的科技廊道，學院不僅是培養技術人才，人才畢業後也會變成產業力的人才、管理人才。

矽光子半導體學院籌備進度規劃。(記者林宜樟攝)

中正大學具有跨領域的研究能量。(記者林宜樟攝)

