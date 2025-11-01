中正大學展現國際教育力 排燈節綻放多元文化共融之光

（記者黃信峯／嘉義報導）國立中正大學今（１日）晚間在學生活動中心舉辦一年一度的排燈節（Diwali）慶典，活動匯聚上百位校內外師生、在臺印度籍友人與在地居民熱情參與，現場以花瓣與彩沙鋪陳的藍果麗(Rangoli)印度傳統地畫迎賓，並串連印度舞蹈、音樂與特色美食，營造出明亮溫暖、熱鬧繽紛的節慶氛圍，今年的活動更展現中正大學的多元文化共融精神，吸引來自越南、泰國、菲律賓、斯里蘭卡、巴拉圭、俄羅斯等多國學生一同參與，讓節慶的光與樂交織出跨文化的交流與友誼，具體呈現中正大學推動國際化的成果與溫度。

圖/中正大學舉辦排燈節慶典活動，節慶的光與樂交織出跨文化的交流與友誼。記者黃信峯攝

排燈節是印度最具代表性的節慶之一，源自古印度史詩《羅摩衍那》（Ramayana）的傳說，相傳人們點起萬盞油燈，慶祝王子羅摩(Rama)戰勝魔王(Ravana)、平安歸鄉。這盞「勝利之燈」寓意驅散黑暗、善良終將戰勝邪惡。活動以傳統 Puja（祈福）儀式揭開序幕，由中正大學國際長何德華教授、理學院陳永恩院長、陳建易教授、AI中心熊博安主任、會資系黃士銘教授、資管系薩尼助理教授、饒傑瑞教授、雲科大桑亞倫教授及來自校內外的參與嘉賓們共同完成象徵光明與希望的點燈儀式，展現中正大學跨越文化邊界、凝聚友誼與國際理解的精神。

本次活動由中正大學印度學生會主辦，並獲國際事務處、理學院以及AI中心的經費補助與全力支持。節目涵蓋印度古典舞、現代舞與傳統樂曲演出，舞者以優雅的身段與鮮明節奏，展現印度文化的自信與活力，處處可見文化交流所激盪出的理解、尊重與友誼。

參與設計今年迎賓地畫藍果麗(Rangoli)的印度籍博士後研究員芮希卡表示：「Rangoli象徵歡迎、繁盛與節慶的喜悅。透過圖樣與色彩，希望把祝福帶到每一個人的身邊，也讓遠道而來的朋友們，一起感受彼此相遇的美好。」在典雅的圖騰與細膩的色階之中，參與者得以貼近印度文化的日常美學，感受跨文化的溫度與連結。

國際長何德華教授在致詞中指出，中正大學持續推動「在地國際化」，致力打造友善多元的校園環境，讓不同文化在交流與學習中彼此理解、共同成長。文化活動不僅帶來互動，也深化了師生的全球素養與跨域視野。AI 中心主任熊博安教授也提到，科技與文化相互啟發，國際合作更能拓展研究的深度與社會影響力；透過與印度長期建立的夥伴關係，學術研究、人才培育與文化交流得以相輔相成，在校園內外持續擴散正向能量。

來自菲律賓的佐斯學生說：「這是我第一次親身體驗排燈節，現場的燈光和音樂都充滿喜悅與能量，讓我感受到印度文化的美麗與包容。」，俄羅斯籍的羅明娜則表示：「在中正大學這樣多元的環境裡，能與不同國籍的同學一起體驗文化節慶，讓我感受到交流的溫度與彼此理解的力量。」，現場氣氛溫馨熱烈，節慶的光彩映照出不同國度之間真摯的情誼，為活動劃下充滿暖意的句點。

中正大學表示，排燈節慶典展現了學校對多元文化的尊重與國際化的實踐，呼應蔡少正校長 所推動的「國際鏈結、文化共融」理念。未來，學校將持續深化教育、研究與社會參與，讓中正的學術能量與全球趨勢同行，推動知識、文化與社會永續共進。

