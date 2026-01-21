中正大學最新治安民調出爐 逾八成六民眾滿意住家治安

中正大學二十一日公布最新治安民調，超過八成六民眾滿意住家治安。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟／台北報導

國立中正大學犯罪研究中心二十一日公布「一一四年全年度民眾對警察維護治安工作滿意度之調查研究」結果。調查顯示，民眾對「住家治安」滿意度高達百分之八十六點三五，對「警察維護治安工作」滿意度為百分之七十八點七二，創下近三年新高。此外，首度列入調查的「警察努力打詐之表現」滿意度為百分之六十四點九九。該調查於去年十二月十一日至十七日進行，共成功訪問三千位成年民眾，在百分之九十五信心水準下，抽樣誤差最大為正負一點七九個百分點。

中正大學犯罪研究中心主任楊士隆指出，此次調查以手機電話訪問，總計撥打八萬多通電話，實際接通三萬多通，最終成功樣本為一萬多通，顯示民眾防詐意識提升，對陌生來電接聽意願降低。調查報告顯示，除了住家治安感受與警察整體維安工作獲高度肯定，民眾在「提供便民措施」及「維護安全勤務」方面的滿意度也極高，分別達到百分之九十點七八與百分之八十九點六三。其他項目如「遏止聚眾鬥毆事件」百分之八十三點五八、「加強取締酒駕」百分之七十一點三、「推動暑期保護青少年青春專案」百分之七十四點一五、「處理群眾抗議之作為」百分之六十七點四一及「查緝毒品」百分之六十七點一三的滿意度均超過六成。

針對打詐與毒品防制等治安挑戰，警政署提出具體數據說明近年作為。在打詐方面，警政署自去年十一月七日完成「詐欺犯罪防制中心」法制化作業，強化情資共享。統計一一四年全年共緝獲詐欺犯嫌三萬人，查扣不法所得超過新台幣六十八億元。

此外，警政署自一一三年八月建置的「打詐儀錶板」及後續新增的「AI智能客服」，旨在增進民眾防詐意識。在毒品防制上，警政署自去年十一月二十日起推動利用唾液毒品快篩試劑取締毒駕，截至今年一月已查獲陽性反應案件一千四百件，並對六十六名拒絕檢測的駕駛人處以重罰。警政署表示，所有違規者均依法舉發、車輛當場移置保管，後續由監理機關裁罰並吊銷駕照。

對於民調結果，中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆表示，許多項目滿意度超過八成，顯示警察工作獲民眾肯定。但他也提醒，民眾應注意自身安全責任，不應將所有問題歸咎警方。楊士隆教授則指出，打詐需多管齊下，並非全是警察責任，金融業的金流控管與網路平台管理均需政府介入；毒品問題也須透過學校教育、家庭教育等多方面改善。

內政部警政署刑事警察局回應，感謝民眾支持，各警察機關將持續精進各項維護治安作為，並結合各部會力量，從法制面與管理面有效防制犯罪。這次民調召集人為楊士隆，副召集人包括鄭瑞隆、許華孚及陳巧雲等學者。