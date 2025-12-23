中正大學籌設矽光子半導體學院 新思科技董座：全球絕無僅有

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷、中正大學校長蔡少正及產官學界23日共同啟動「矽光子半導體學院籌設」。（廖素慧攝）

新思科董事長李明哲致詞坦言「獲知籌設矽光子半導學院嚇一跳，跨度太大，全球尚未見」。（廖素慧攝）

國立中正大學23日宣布啟動「矽光子半導體學院籌設」，科技相關產官學界聚集，校長蔡少正期望中央與地方政府挹注更多資源以打造「矽光子國家隊」，新思科董事長李明哲則說「獲知籌設矽光子半導學院嚇一跳，全球絕無僅有」。

李明哲致詞表示，接到邀請來參加這場盛會時，「不聽不知道，一聽嚇一跳」，因為難度非常高，全球目前還沒看過有任何國家、任何學校有「矽光子半導體學院」，因為跨度太大，需要的人才包括製程、材料、機械、封裝、測試，台積電在嘉義封裝廠，可以提供產學資源整合，該公司也希望能為學校培育人才盡一份力量。

蔡少正表示，為積極響應總統賴清德提出「AI新時代建設」政策，中正大學啟動「矽光子半導體學院」籌設，必須在國家號召「國家隊」成立之際，率先投入資源。

蔡少正還說，希望透過這個學院的成立，培養更多的高階人才，為台灣產業持續創造領先地位，學校也將與產業界密切配合，希望嘉義縣政府跟中央能協助在高鐵特區，或是南科附近找到一個適當的地點，讓學校設立前進的基地，可以跟產業緊密結合。

翁章梁表示，嘉義的轉型與發展有賴中央、地方、學界與產業界整合力量，在蔡易餘立委積極協調下，成功整合資源，攜手中正大學推動矽光子半導體學院籌設，對嘉義及全國AI產業發展都有關鍵意義。

產官學界23日見證中正大學啟動「矽光子半導體學院籌設」。（廖素慧攝）

蔡易餘指出，總統賴清德與行政院長卓榮泰已宣布成立「矽光子國家隊」，並將矽光子列為「AI新十大建設」中的三大核心技術之一，台積電CoWoS先進封裝技術未來在嘉義量產，AI產業所需晶片產能持續擴張，嘉義將成為重要的生產基地，透過中正大學成立矽光子半導體學院，可為台灣培育關鍵技術人才。

中正大學宣布籌設矽光子半導體學院啟動，規畫期程。（廖素慧攝）

中正大學「矽光子半導體學院籌設」啟動記者會，嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、立委陳冠廷、國家發展委員會副主委詹方冠、經濟部產業技術司長郭肇中、工研院技術長洪瑞華、新思科技董事長李明哲、鴻海研究院所長郭浩中、日月光處長林弘毅、聯華電子代表王法權產官學見證。

