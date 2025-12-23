中正大學籌設「矽光子半導體學院」 培育科技人才

（中央社記者蔡智明嘉義縣23日電）回應AI時代對「低功耗、高頻寬、高速傳輸」技術的迫切需求及台積電在嘉義設廠，中正大學今天宣布籌設「矽光子半導體學院」，布局次世代半導體關鍵技術，培育高階科技人才。

中正大學今天舉辦「矽光子半導體學院籌設啟動記者會」，民進黨立法委員蔡易餘、陳冠廷、嘉義縣長翁章梁出席，教育部、國科會、經濟部、國發會等中央部會代表，以及日月光投控與在地關鍵企業亦與會。

中正大學校長蔡少正致詞說，矽光子被國家明確列為推動「AI新十大建設」的三大核心技術之一，被視為串聯高速通訊、AI運算與先進封裝的關鍵技術，將深刻影響台灣未來10年的半導體與科技競爭版圖。

蔡少正說，中正大學此次啟動矽光子半導體學院籌設，象徵學校正式跨入結合光、電、AI與系統整合的核心科技領域，展現高等教育主動回應國家科技政策與產業需求的具體行動。

蔡易餘指出，總統賴清德與行政院長卓榮泰已宣布成立「矽光子國家隊」，並將矽光子列為「AI新十大建設」中的三大核心技術之一，未來將成為串聯高速通訊、AI運算與先進封裝的重要技術，對台灣未來10年的半導體與科技競爭力具有深遠影響。

蔡易餘表示，隨著CoWoS先進封裝技術未來在嘉義量產，AI產業所需晶片產能持續擴張，嘉義將成為重要的生產基地；在產業發展同時，高階人才培育更是關鍵，必須透過產官學密切合作，而中正大學正是學界的重要支柱。透過與企業共同規劃學程並成立矽光子半導體學院，可望成為台灣關鍵技術人才的重要培育基地。

翁章梁表示，嘉義的轉型與發展有賴中央、地方、學界與產業界整合力量，在蔡易餘積極協調下，成功整合資源並攜手中正大學推動矽光子半導體學院籌設，對嘉義及全國AI產業發展皆具關鍵意義。

中正大學強調，學院發展將採分階段穩健推進，初期規劃成立矽光子微學程與推廣教育課程，短期設立矽光子碩士班學位學程，並以2年內正式成立學院為目標。

此外，校方已規劃投入上億元作為學院初期發展經費，串聯台灣綜合大學系統，組成區域聯盟，並積極向教育部、國科會、經濟部及產業界爭取更多計畫支持。矽光子學院位置將設置鄰近嘉義科學園區的國有地，藉由地理位置與產業聚落優勢，深化產學即時互動，加速人才實作與技術驗證。（編輯：李淑華）1141223