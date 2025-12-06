中正大學籌設「矽光子學院」 有望落腳嘉義科學園區

近日立委蔡易餘找國家科學及技術委員會南科管理局、嘉義縣政府等單位，與中正大學談洽土地事宜。（呂妍庭攝）

國立中正大學規畫成立「矽光子學院」，打算在鄰近嘉義科學園區、高鐵嘉義站附近尋覓適合土地興建約10公頃新校區，成立「矽光子學院」，由於嘉科一期已無空間，二期土地將全數供應給台積電，經立委蔡易餘居中協調後，中正初步朝承租嘉科複合樓群起步，再與縣府洽談台體大旁台糖農牧用地變更使用的可能性。

近日立委蔡易餘找國家科學及技術委員會南科管理局、嘉義縣政府等單位，與中正大學談洽土地事宜。（呂妍庭攝）

中正大學副校長詹盛如明確表示，從學分學程到成立學院，未來會有無人機、半導體，矽光子等好幾個矽所。（呂妍庭攝）

經濟部規畫入29億元推動「矽光子國家隊」，中正大學已與經濟部成立的矽光子聯盟接洽，規畫從微學程、學位學程開始，最終希望成立矽光子學院，考量到師資移動、就近與產業互通有無，校方打算在嘉科園區、高鐵嘉義站附近找土地興建學院校區。

立委蔡易餘希望能盡快盤整出適當的地方，給中正大學設「矽光子學院」。（呂妍庭攝）

近日蔡易餘找國家科學及技術委員會南科管理局、嘉義縣政府等單位，與中正大學談洽土地事宜，中正副校長詹盛如明確表達，從學分學程到成立學院，未來會有無人機、半導體，矽光子等好幾個矽所，經內部評估，新校區以嘉科附近為主要原則，甚至思考直接在嘉科設校。

南管局回應，嘉科一期9家廠商進駐，含3家擴廠，另有1家廠商輔導引進中，目前園區產業用地均已依規畫提供廠商建廠投資評估租用，至於二期送環評中，近期會審查，且二期土地完全提供台積電使用，預計明年中要供地，已無合適空間。

另針對嘉義縣長翁章梁建議，現行做為嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心的原台體大土地和大同技術學院校地，縣府經濟發展處說明，當初台體大興辦計畫雖匡列30公頃台糖土地，最後只有10公頃變更做特定目地使用，剩下20公頃還是農牧用地，如中正有需求，同樣要跟台糖承租，進行興辦事業用地變更等程序。

由於嘉科正在興建專供中型企業承租的複合樓群，預計116年下半年完工，每單位淨使用面積約150坪，南管局建議中正可依矽光子學院需求，評估承租標準廠房。

詹盛如說，師資需要快速移動，考量到近期就會對外說明「矽光子學院」微學程籌設，以及師資招聘、招生等作業展開，會先朝租複合廠房進行，再跟縣府或台糖洽談台體大周邊土地使用的可能性。

蔡易餘希望能盡快盤整出適當的地方給中正設學院，如有需要跟台糖洽談，他會給予協助。

