中正大學蔡少正研究癌症轉譯 獲李天德醫藥科技獎

（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）中正大學校長蔡少正榮獲21屆李天德醫藥科技獎「卓越醫藥科技獎」。蔡少正以子宮內膜異位症及胰臟癌雙領域的開創性研究獲此殊榮。此獎專門表彰對醫藥科技發展有重大貢獻者。

中正大學今天發布新聞稿表示，蔡少正是國際知名的子宮內膜異位症權威，他揭示了缺氧環境與表觀遺傳如何導致子宮內膜異位，並證實其發生機制與癌細胞擴散極為相似，為這種讓無數女性受苦的頑疾找到了新的治療靶點。

中正大學指出，蔡少正領導的團隊近期在癌症研究領域，攻克了有「癌王」之稱的胰臟癌難題。研究發現「雙特異性去磷酸酶-2 （DUSP2）」的缺失，是導致胰臟癌細胞「克服衰老、轉為惡性」的關鍵。

中正大學說，蔡少正的研究特色在於「精準轉譯」，他善於從臨床檢體中發現問題，回到實驗室找出機制，再開發出能回饋臨床的診斷標記或藥物策略。這類研究成果不僅豐富了疾病生物學知識，更為未來醫藥創新與精準醫療提供重要科學基礎。

蔡少正表示，能夠得獎歸功於研究路上同行的夥伴。科學研究是一條漫長且充滿挑戰的道路，這份獎項是對他實驗室所有博碩士學生、研究助理以及合作醫師們最直接的鼓勵。沒有他們的日夜努力，這些科學發現無法成真。

他特別提到，從基礎醫學走到臨床應用是每一名科學家的夢想。「我們致力於探討疾病發生的分子機制，目的只有一個，就是希望能為臨床上難以治癒的疾病，找到新的契機」。（編輯：陳清芳）1141215