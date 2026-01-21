中正大學輔導青創團隊 為樂齡打造法國旅遊方案亮相

（記者黃信峯／嘉義報導）隨著臺灣正式邁入超高齡社會，如何回應樂齡族群對生活品質與深度體驗的需求，已成為重要課題。國立中正大學通識教育中心「高齡社會人才永續培育創業育成研究室」輔導青創團隊承盛國際有限公司，推動「樂齡旅遊方案設計輔導與行銷推廣計畫」，今（ 21） 日上午舉辦發表會，正式對外亮相一套專為樂齡族群量身打造的法國旅遊方案。

圖/中正大學輔導青創團隊，為樂齡量身訂做的法國旅遊方案正式發表。記者黃信峯翻攝

本次發表會以「給生活一點法國時間」為主題，透過旅遊方案說明、行程亮點分享與法國生活美學體驗，展現中正大學在高齡社會人才培育與產學合作上的具體成果。國立中正大學通識教育中心主任李雅慧指出，樂齡旅遊不同於一般旅遊設計，必須全面考量樂齡者的生理狀況、心理需求與社會互動特性，並在行程安排中兼顧安全性、節奏舒適度與文化深度體驗。本次計畫由中正大學從樂齡發展需求的觀點提供系統性輔導，建立可供產業參考的樂齡旅遊設計模板。

圖/中正大學通識教育中心主任李雅慧介紹樂齡旅遊。記者黃信峯翻攝

承盛國際總經理康如芸表示，本次遊程規劃的一大亮點，在於所有參與方案的工作人員皆接受中正大學所規劃的樂齡服務知能培訓，內容涵蓋了解樂齡特性、高齡溝通與互動、樂齡活動設計與服務應對，讓旅遊不只是國際移動，而是一段安心且愉悅的生活體驗。

圖/波爾多台法之橋協會鄧芷渟會長介紹法式餐點。記者黃信峯翻攝

發表會現場亦特別安排法式料理、甜點與乳酪等特色美食品嚐，讓與會者從舌尖出發，預先感受法國生活的節奏與美學，呼應本次樂齡旅遊方案的「優雅慢旅」精神。活動吸引產官學界多位代表蒞臨參與，包括雲林縣政府建設處鄭峯明副處長、台糖糖健實業有限公司董事長黃進良，以及旅宿業、食品加工業、物流產業等多位業者，現場交流熱絡，顯示產業界對樂齡旅遊市場的高度關注與期待。

圖/與會來賓現場交流熱絡。記者黃信峯翻攝

中正大學表示，未來將持續透過高齡社會人才永續培育創業育成研究室，深化高齡相關研究與產學合作，協助相關產業回應高齡社會需求，並推動更多兼具社會價值與產業發展潛力的創新方案。

