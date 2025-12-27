中正大學22歲男大生民雄騎車撞汽車 送醫搶救不治

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

嘉義縣民雄鄉今（27）天中午發生一起死亡車禍，一名年約22歲、就讀中正大學的男大學生騎乘機車行經大崎村往松山村方向的產業道路時，與對向一輛汽車發生碰撞，男大生當場倒地，傷勢嚴重。嘉義縣消防局獲報後，立即派遣救護人員到場，發現傷者位於下坡轉彎處，已無呼吸心跳，隨即進行急救並送往嘉義基督教醫院搶救，仍因傷重宣告不治。

嘉義縣民雄鄉今（27）天中午發生一起死亡車禍。（圖／嘉義縣消防局提供）

警方初步調查，事故發生地點為大崎村往松山村方向產業道路，22歲男大生騎機車與一名40多歲男子駕駛的汽車發生碰撞，嘉義縣消防局中午12點獲報後趕抵現場，發現騎士倒在下坡轉彎處路旁，機車也躺倒地上，雙方駕駛均無酒駕情形。

警方已通知男大生家屬，家屬正從桃園趕赴嘉義，後續將報請嘉義地檢署相驗，釐清確切死因及肇事責任，詳細事故原因仍待進一步調查。

22歲男大生騎機車與一名40多歲男子駕駛的汽車發生碰撞，騎士送醫不治身亡。（圖／嘉義縣消防局提供）

