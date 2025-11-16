中正大學AI高峰論壇 聚焦人工智慧趨勢與挑戰

記者黃音文／嘉義報導

國立中正大學在教育部新南向計畫支持下，今（17）日舉辦「生成式AI之發展與應用國際會議」，由國立中正大學人工智慧與永續發展研究中心主任熊博安博士主持，聚焦生成式人工智慧於產業創新、智慧治理、關鍵基礎設施安全、城市防災與人力資源等多領域的最新趨勢與實務挑戰。此次活動吸引來自臺灣與南亞的產官學研代表與專家學者參與，透過跨國交流與多面向對談，共同探討生成式AI在全球科技推動下所帶來的系統性變革與發展機會。

此次會議講者陣容堅強，邀集產學界具卓越影響力的重量級人士共同分享前沿觀點。來自緯創資通的董事長暨執行長辦公室行政特別助理馬凱薩，曾任全球知名百年企業塔塔顧問服務公司的臺灣區董事長，具備近30年跨國資訊服務、全球營運與智慧城市推動經驗，是企業數位轉型的重要推手；雲科大哈札希教授深耕計算智慧、資料分析、智慧交通的AI領域，研究成果卓著並多次獲得國家級科研獎項；中正大學阮文齡教授領導資安與無線通訊研究團隊，研究涵蓋可信任AI、量子機器學習、邊緣通訊與關鍵基礎設施防護，是次世代網路安全領域的重要學者；雲科大桑亞倫特聘教授則為全球高度引用學者，在AI、物聯網與邊緣運算領域累計發表逾3百篇國際期刊論文，並擔任多本國際重要期刊編輯，於國際學術界具有高度影響力。

會議中，馬凱薩以企業第一線視角，分享生成式AI在產業規模化與全球化競爭中的機會與挑戰，深入探討其對企業營運模式的深層影響。哈札希提出「情緒化人工智慧」的觀點，說明生成模型如何支撐以人為本的科技設計，推動更具理解力與互動性的智慧服務，為人機協作帶來新方向。阮文齡則從智慧能源與城市治理的視角切入，分享生成式AI在國家能源安全、關鍵基礎設施防護與早期災害預警上的應用成果，凸顯AI在永續治理與韌性城市建構中的實際價值。桑亞倫則以多年研究與國際合作經驗，從企業人力與智能管理的角度剖析生成式AI如何從傳統自動化走向創新驅動，揭示智慧組織的下一個發展階段。

熊博安表示，這場論壇不僅深化臺灣與南亞學術及產業界的合作，更提供多方共同探討生成式科技如何回應城市治理、產業升級、資訊安全與社會韌性等關鍵議題的機會。他指出，跨領域與跨國交流有助促進多元觀點交會，推動研究成果與實務應用更加貼近社會需求，也讓人才培育更具厚度與廣度。

中正大學生成式AI高峰論壇登場，人工智慧與永續發展研究中心主任熊博安與學者專家及參加者合影。(記者黃音文攝)