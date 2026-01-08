中正橋便橋啟動拆除 1／11起連5晚封閉環河東、西路

連接台北市中正區及新北市永和區中正橋的交維佈設圖。（台北市工務局提供／孫敬台北傳真）

連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋，民國113年7月20日主橋已全線通車，台北市工務局8日表示，原先架設之臨時交通便橋，預計將於115年1月11日至115年1月16日進行跨環河東、西路段的拆除作業，另便橋鋼梁吊裝作業期間，將占用新北往台北方向主橋外二車道。

為降低對交通的衝擊，每日施工時間為夜間23時至翌日清晨5時，屆時將分區進行切割橋面板與吊裝鋼梁作業，工程團隊採「夜間施工、日間復原」模式，以每日局部單元的方式穩步推動拆除，並佈設主橋鋼樑下方的台電附掛管線。

環河西路二段往環河東路一段交通改道動線。（台北市工務局提供／孫敬台北傳真）

環河東路一段往環河西路一段交通改道動線。（台北市工務局提供／孫敬台北傳真）

新工處一果工務所主任王明輝指出，在拆橋與管線安裝期間，環河西路二段往環河東路一段，以及保安路往環河西路二段的動線，將改採文化路、永和路二段或光復街通行；環河東路一段往環河西路一段則建議改走中正橫移門堤外道路或光復街；新北往台北方向的中正橋主橋外側二車道，屆時將維持最內側一車道通行。

