中正橋便橋拆除！ 1/11至1/16深夜封閉環河東、西路

連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋，已於113年7月20日正式完成所有主橋車道通行。台北市政府工務局新建工程處8日宣布，先前架設的交通便橋將於1月11日至1月16日進行跨環河東、西路段拆除作業，每日施工時間為夜間23時至翌日清晨5時，期間將封閉環河東、西部分路段，並同步進行台電附掛管線安裝作業。

連接台北市中正區及新北市永和區中正橋的交維佈設圖。（圖／台北市工務局提供）

台北市政府工務局新建工程處工務科科長高銘伸表示，考量日間環河東、西路交通車流量龐大，便橋拆除作業在每個夜間分區進行切割橋面板及吊裝鋼梁，將以每日局部單元的方式拆除，同時協調工班在拆除期間佈設主橋鋼樑下方的台電附掛管線，以免日後再次封閉該等路段，降低對整體交通的影響。

廣告 廣告

新北端往台北端中正橋主線占用二車道交通範圍 。（圖／台北市工務局提供）

新工處一果工務所主任王明輝說明，便橋鋼梁吊裝作業期間，將占用新北往台北方向主橋外二車道。環河西路二段往環河東路一段及保安路往環河西路二段之行車動線改採文化路、永和路二段、光復街通行；環河東路一段往環河西路一段方向之行車動線改採堤外道路(中正橫移門)或光復街通行；新北往台北行駛中正橋請於最內側一車道通行，因汽、機車共道，請用路人減速慢行。

環河西路二段往環河東路一段交通改道動線。（圖／台北市工務局提供）

環河東路一段往環河西路一段交通改道動線。（圖／台北市工務局提供）

王明輝主任表示，環河東、西路上方交通便橋是先前興建中正新橋及川端橋復舊作業必須設置的替代動線，如今中正新橋已完成並全線通車，且依目前川端橋復舊進度，已無借道交通便橋之需求，便橋自無留存之必要。他強調，拆橋施工期間造成鄰近交通的不便，新工處先致上滿滿歉意，也會全力加派工班儘速完成拆橋作業。目前尚在施作日據時代的川端橋復舊工程，待復舊完成後，可供雙北市民步行及自行車通行，近距離感受川端橋的原有歷史風貌，展現中正橋的新舊共榮。

延伸閱讀

限時優惠！超商拿鐵買2送1 還有超省組合價快囤

土方之亂！蓋房成本漲10倍爆停工潮 國土署：北北桃填海造陸

2026年開年！ 未來45天「4生肖」貴人運爆發