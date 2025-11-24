中正紀念堂推出自由花蕊常設展

文化部長李遠昨（廿四）日出席於中正紀念堂一樓常設展廳推出的「自由花蕊」常設展開幕式，該展覽展示從一九四五年至今臺灣人民追求民主自由的奮鬥歷程。李遠致詞表示，期待「自由花蕊」常設展能突破之前「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」展覽的卅五萬參觀人數，可以有超過三五○萬人看見，除了讓許多不知道這段故事的臺灣人，理解爭取自由花蕊所經歷過的所有故事，也讓全世界的觀光客，共享人權共同的價值。作為創作者的李遠，也期待透過漫畫、繪本、電影、電視、文學等，將這段故事深植在所有人的記憶。

李遠以即將在本週正式上映的電影《大濛》期許，大濛（台語）代表的是霧起的時候，臺灣經過這麼多年，還是處在看不清楚的大霧中，希望透過展覽讓臺灣的霧氣慢慢散掉，「因為只有看見真相，才是和解唯一的道路」。

政治受難者陳欽生致詞表示，一九六七年他從馬來西亞到臺灣求學，一九七一年被以莫須有罪名關進黑牢，身為一名政治受難者，至今仍無法理解當年為何會被關入黑牢十二年，讓人生變調，留下的創傷至今依然存在，但很慶幸，後來也在這片土地上找回自己，發現自己所愛。今天看到這個展覽在中正紀念堂展出有很多感觸，尤其聽到最尊敬前輩蔡焜霖所唱的〈千風之歌〉、高一生的〈長春花〉特別感動，希望透過各種管道，讓世界都知道臺灣的民主故事，臺灣土地代表自由民主與人權，只要世界上任何地方需要，臺灣都願意貢獻力量。

中正紀念堂管理處處長張惠君指出，以臺灣民主歷程為核心的「自由花蕊」常設展，並非出自單一策展人，而是凝聚眾多專業者的知識、經驗與創意共同打造，如同有無數人勇敢不顧一切的追求，臺灣才能成為一個主權獨立的民主國家，與國際社會共享民主的價值。

出席「自由花蕊」常設展開幕式貴賓還有：文化部政務次長王時思、政治受難者陳欽生、陳中統、張則周、高金郎、蔡金鏗、許晴富、伍國首、鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭與董事長鄭竹梅、國立政治大學台灣史研究所教授薛化元、立委張雅琳、國家人權博物館館長洪世芳、多位學校校長、師生及政治受難者家屬出席。