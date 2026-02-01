中正紀念堂新春迎賓 揪你賞花賞燈看表演
記者黃朝琴／臺北報導
農曆春節將至，國立中正紀念堂即起推出年味十足的「丙午新春燈籠展」，呈現數十盞斑斕璀璨名家的彩繪燈籠，喜迎到館來賓，營造歡慶氣氛，點亮年節的溫馨與喜氣，2月18日（三）大年初二推出精湛的「傳統民俗表演」，擊鼓、舞獅、祥龍、梅花樁、特技堆疊，營造鑼鼓喧天、熱鬧非凡氣氛。此外，園區梅花已陸續綻放，梅花撲鼻香滿開枝頭超浪漫，歡迎呼朋引伴來走春，一起賞花、賞燈、看表演。
中正紀念堂表示，「丙午新春燈籠展」於堂內大忠門廳、大孝門廳掛上斑斕璀璨的彩繪燈籠，可謂繽紛雅緻，增添年節喜氣氛圍，向到訪遊客送上新春祝福，，歡迎遊客駐足欣賞，拍照打卡，留下美好回憶。
中正紀念堂指出，「民主大道新春藝文表演」邀請多次受邀於國內外大型活動演出的「宋坤傳藝」擔綱演出，獻上《傳藝風華馳騁新擘》節目，2月18日（三）大年初二下午4時熱鬧登場，全場歷時１小時演出，運用巧妙創意編排與視聽效果，打造兼具傳統底蘊與現代美學思維的表演，以震撼人心的鼓藝為主軸，融入舞獅、舞龍、鼓舞、加官財神等民俗技藝，傳遞熱鬧節慶氛圍，歸廣臺灣文化，陪伴民眾迎向新的一年。
表演節目包括7大單元，首先開場的是《雷鳴戰鼓》，以快速激昂的節奏展現傳統鼓藝的力量，緊接著由《祥獅獻瑞》雙獅舞，呈現吉祥象徵，帶來幸福與財運，接續還有《祈福千手鼓》融合舞蹈與擊鼓藝術祈願平安、《水袖仙鼓》結合水袖舞與電子音樂創新呈現；再來《鼓舞連環》透過太極鼓舞展現精密協作；《神龍獻瑞》則以武龍技藝展現榮耀臺灣；最後《歡喜迎財神》用幽默輕鬆的方式迎接財神，帶來富貴與祥瑞。
中正紀念堂公園拍花趣，「梅櫻二重奏」美景正當時，不需要舟車勞頓，搭上捷運出站即到，就能遇見最美的春天。「原生櫻花區」與「日本櫻花區」是每年花迷們的秘密基地。深紅的山櫻花、粉嫩的大漁櫻、嬌羞的寒櫻與河津櫻，將在枝頭譜出一首首粉紅色的樂章。
不讓櫻花專美於前，這裡的梅花也正悄悄吐露芬芳。信義路與杭州南路角門，尋找帶有香氣的「純香梅花」；從大忠門右轉，那裡有 80 多株「宮粉梅」正等著與你不期而遇。
中正紀念堂園區梅花已陸續綻放，歡迎呼朋引伴來走春。（中正紀念堂提供）
中正紀念堂園區白梅綻放，可前往走春賞花。（中正紀念堂提供）
中正紀念堂園區白梅綻放，可前往走春賞花。（中正紀念堂提供）
中正紀念堂園區純香梅花梅綻放，可前往賞花。（中正紀念堂提供）
國立中正紀念堂即起推出年味十足的「丙午新春燈籠展」。（中正紀念堂提供）
宋坤傳藝《傳藝風華馳騁新擘》節目，2月18日（三）大年初二下午4時於民主大道登場。（中正紀念堂提供）
