中正紀念堂演藝廳人權影展 年底最後一檔精彩登場

【記者蔡富丞/綜合報導】中正紀念堂演藝廳重新整修轉型為人權電影院，首波8月起推出臺灣台語人權電影系列、2025年臺灣國際人權電影節，3個月來已播映國內外40影片56場次，觀眾回響熱烈，超過7600人次觀影。最後一檔「人權教育電影—外語系列」，來自美法英加及烏克蘭等國共12部電影，將在11月及12月於中正紀念堂演藝廳播映，精彩可期。

12部影片探討多元文化下的人權處境，從勞工、兩性、到難民、和平等不同層面，透過電影呈現真實事件與動人敘事。《無人相信的真相》由法國影后伊莎貝雨蓓主演，改編自法國核電廠工會吹哨者隻身與世界、政府及業界高官奮戰的真實故事；《女性日常》由六位女性導演訴說六則MeToo事件交織而成，透過女性導演視角拆解看不見的性別權力，道出現代女性無以名狀的痛；《喜悅：達賴喇嘛遇見屠圖主教》藉由兩位諾貝爾和平獎得主以生命經驗回應來自全球關於喜悅的提問，兩人同樣經歷苦難與暴行卻始終慈悲為懷。

戰爭對人權的侵害也是重要議題之一，期盼透過多視角敘事，讓觀眾看見戰火下仍應被守護的基本權利及尊嚴。《魔籽公主》以童心視角直面戰火與遷徙、《戰火邊緣的青春》呈現烏克蘭頓巴斯戰區青少年的成長志願與戰雲的交錯、《戰場日記》由戰地記者以第一手影像記錄平民死傷與人道危機，捍衛新聞自由與真相的公共價值。