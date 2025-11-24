中正紀念堂落實民主教育園區再跨一步 「自由花蕊」常設展認識臺灣民主化歷程
【記者蔡富丞/綜合報導】「自由花蕊」常設展今（24）日於中正紀念堂1樓常設展廳開幕，展示從1945年至今臺灣人民追求民主自由的歷程。文化部長李遠、文化部政務次長王時思、立法委員張雅琳、國立中正紀念堂管理處處長張惠君、鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭與董事長鄭竹梅、行政院人權及轉型正義處副處長廖怡如、國家人權博物館館長洪世芳、桃園市議員魏筠、政治受難者陳欽生、陳中統、高金郎、蔡金鏗、張則周、許晴富、伍國首、國立政治大學台灣史研究所教授薛化元、艾琳達Linda Gail Arrigo、張香華（柏楊夫人）、謝秀美（謝聰敏胞妹）、中華民國臺灣地區戒嚴時期政治事件處理協會理事長蔡裕榮、五十年代白色恐怖案件平反促進會理事長吳建東、中華民國觀光導遊協會理事長馬耀祖與秘書長杜鴻安、民主運動影像工作者邱萬興、多位學校校長、師生及政治受難者家屬出席，力推認識臺灣民主第一站的常設展。
文化部長李遠表示，1980年成立的中正紀念堂完全是為了膜拜一個人而存在，但是經過45年，臺灣歷經驚天動地的變化，每個人對於中正紀念堂也擁有不一樣的記憶，例如他從1988年搬到中正紀念堂旁至今，除了看見環境中從沒有鴿子到9隻、一群鴿子，中正紀念堂的廣場成為許多民主運動的地點、成為所有人可以聚集的地方，包含他都曾於2013年在廣場歷經100天的反核五六運動，「每個人對於中正紀念堂的情感、經驗不同，不是只有一個想法」。
李遠說，期待「自由花蕊」能突破之前「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」展覽的35萬參觀人數，可以有超過350萬人看見，除了讓許多不知道這段故事的臺灣人，理解爭取自由花蕊所經歷過的所有故事，也讓全世界的觀光客，共享人權這個共同的價值；作為創作者的李遠，也期待透過漫畫、繪本、電影、電視、文學等，將這段故事深植在所有人的記憶。李遠以即將在本週正式上映的電影《大濛》期許，大濛代表的是霧起的時候，臺灣經過這麼多年，還是處在看不清楚的大霧中，希望透過展覽讓臺灣的霧氣慢慢散掉，「因為只有看見真相，才是和解唯一的道路」。
立法委員張雅琳表示，之前有位外國友人曾說，來到臺灣讓他們印象最深刻，就是在中正紀念堂看到之前「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」展覽，讓他們對臺灣曾發生的事情有深入了解，也更清楚臺灣和中國不一樣的地方。當今國際威權壓迫愈來愈嚴重、假訊息滲透，更需要瞭解自由是如何爭取、進而守護得來不易的自由花蕊，希望透過展覽讓國人知道這片土地真真切切發生的事，以及臺灣多年來在自由民主之路的追求。
鄭南榕基金會董事長鄭竹梅指出，2025的臺灣持續談過去發生什麼事，未來要怎麼往前進，是需要誠實的歷史與健康的社會，說過去曾發生什麼樣的迫害，並不是為了留下仇恨，而是要闡述臺灣歷史的現況是斷裂的，而展覽的用意是要把斷裂連結起來。自由花蕊必須在土地上生根茁壯，很多國家用花來象徵革命，不僅因為花很燦爛，而是因為花的美麗來自於突破種子而成長，各種突破就像流血抗爭痛苦淚水。然而，在「中正紀念堂」這個名稱下呈現這個展覽，讓人覺得荒謬，期待當孩子們長大時，這裡可以改為以臺灣人為主體的名稱。
陳欽生說，1967年他從馬來西亞到臺灣求學，1971年被以莫須有罪名關進黑牢，身為一名政治受難者，至今仍無法理解當年為何會被關入黑牢12年，讓人生變調，留下的創傷至今依然存在，但很慶幸，後來也在這片土地上找回自己，發現自己所愛。今天看到這個展覽在中正紀念堂展出有很多感觸，尤其聽到最尊敬前輩蔡焜霖所唱的〈千風之歌〉、高一生的〈長春花〉特別感動，希望透過各種管道，讓世界都知道臺灣的民主故事，臺灣土地代表自由民主與人權，只要世界上任何地方需要，臺灣都願意貢獻力量。
新北市立忠山實驗小學教導主任羅芮敏分享第一線教學經驗，忠山實小是一所以公民素養課程為特色的實驗小學，在高年級的課程當中，就有「民主之路」課程安排，期望可以帶領孩子認識臺灣民主發展的歷程。臺灣能夠被稱為民主聖地，有賴許多人的努力，在鋪陳課程中，場館的學習與探索是讓孩子更能實際體會，過去學校曾帶領孩子到國家人權博物館，讓孩子親身看到與體會白色恐怖時期真實發生在臺灣的故事，而今日來到中正紀念堂，有機會從世界的視角，看到臺灣在民主與人權道路上的努力。
中正紀念堂管理處處長張惠君指出，以臺灣民主歷程為核心的「自由花蕊」常設展，並非出自單一策展人，而是凝聚眾多專業者的知識、經驗與創意共同打造，如同有無數人勇敢不顧一切的追求，臺灣才能成為一個主權獨立的民主國家，與國際社會共享民主的價值。展覽並非百科全書式的完整呈現，而是認識臺灣民主的「第一課」。期待與全臺其他相關場館，包括國家檔案館、國家人權博物館、二二八紀念館、不義遺址與紀念碑等，共同打造臺灣民主的完整地景，說臺灣的民主故事，讓我們更了解自己，也讓世界認識臺灣。
中正紀念堂3年前辦理由國家人權博物館策辦的「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」展覽，不僅改變堂內空間長期以總統蔣中正為主的展示方式，也是首次以常設展介紹臺灣民主化歷程，共吸引35萬人次參觀，意義重大。今年重新調整更新，增加科技互動裝置，運用戒嚴時期許多檔案資料作為展示元素，同時改為中英文雙語版，推出「自由花蕊」常設展，希望吸引國際遊客，也成為學生的公民課教室。
展覽名稱以自由花蕊為寓意，取自於舉世爭取自由的抗爭及文化作品中，常可見自由如花朵的隱喻，臺灣文學作品中賴和的「自由花」、楊逵「壓不扁的玫瑰花」；街頭運動中則有野百合與太陽花學運。自由是花蕊，守護花蕊就象徵守護自由，這樣普世性的訴求是臺灣與世界所有爭取民主自由國家的共同經驗，因此在展區中呈現不同國家、不同時空爭取民主自由的吶喊。自由花蕊的主題既是分享，也是對國際堅持自由的共勉，花蕊可能凋零，只有民主的守護才能持續綻放。
展覽內容包括5大單元，第1單元「世界浪潮」，回顧二次世界大戰後，全球爭取民主化與人權的重要事件，並對照臺灣民主大事記，介紹臺灣言論自由重要人物鄭南榕，一生追求臺灣成為一個自由國度的契機；第2單元「噤聲年代」，具象化臺灣在戒嚴時期統治者採取各種社會控制手段，包括禁歌、禁母語、宵禁管制、山地及海防管制、審訊室場景模擬等。
第3單元「臺灣言論自由之路」，述說1945年至今，臺灣從長達47年的威權統治、人權黑暗期，在一群不分省籍族群的先行者們前仆後繼，不計生死地衝撞對抗威權體制的努力下，終於開創民主自由新篇章的歷史；第4單元「創傷」，透過白色恐怖政治受難者的生命劇場及家書、遺書，理解國家機器迫害人權，對於個人、家庭、社會所造成的創傷；第5單元「綻放光華」，邀請民眾閱覽當代民主人權議題的書籍、漫畫、繪本、影視音作品，看見臺灣對於歷史的反思，也歡迎寫下心得，分享對於展覽的看法。
中正紀念堂落成於1980年，在臺灣民主化的歷程中，這個地點的威權象徵成為爭取民主化抗爭運動的實踐場域，也因為舊時代建築的語言和尺度，成為國際觀光客來到臺灣的必訪之地，期待不僅是照相打卡的觀光景點，更可以做為認識臺灣民主化歷程的入口，認識臺灣今日民主繁榮的奮鬥歷程，看見臺灣人如何澆灌開創出自由的花蕊。
「自由花蕊」常設展
開展日期：114年11月24日（除夕、初一與228紀念日休館）
開放時間：週一至週日09:00-18:00
地點：國立中正紀念堂1樓常設展廳（臺北市中正區中山南路21號）
