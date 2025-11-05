中正紀念堂轉型前「關閉堂體大門」？李遠回應了

民進黨推動處理威權象徵，立委林宜瑾、王義川日前聯名共同提出中正紀念堂轉型正義相關法案，擬將中正紀念堂轉型為民主教育園區。而在今（5）日，林宜瑾質詢文化部長李遠時喊話，文化部應研議在落實轉型前，維持堂體大門關閉，李也回應，堂體大門是否要關閉，也許在一步步走到大家能接受的程度時，再往「空間改造」來思考。

林宜瑾今天在立法院教文委員會質詢李遠時表示，儘管三軍儀隊已撤出中正紀念堂堂體，但也沒有理由要讓民眾向晉見皇帝般，爬上階梯、「仰望獨裁者」。她指出，中正紀念堂是許多外國觀光客會去的地方，但當他們看到彰顯台灣緬懷獨裁者的動作，恐會丟臉到國際，這樣的文化外交不倫不類。

再來，中正紀念堂的油壓大門每年都要檢修保養，林宜瑾認為，這等於強迫全民繳稅紀念獨裁，因此呼籲文化部研議，在落實轉型前，維持堂體大門關閉。

李遠則答詢，根據行政院轉型正義會報決議，中正紀念堂未來確定朝向成為「民主教育園區」，但堂體大門是否要關閉，也許在一步步走到大家能接受的程度時，再往「空間改造」來思考，他並強調，文化部目前正讓中正紀念堂逐漸與人權議題綁在一起。

