中正紀念堂陳益正油畫個展 感受生活節奏與情感溫度

記者劉昕翊／臺北報導

「初衷－陳益正 樸實之境油畫個展」明（17）日起至1月28日，在國立中正紀念堂管理處4展廳登場，陳展約60幅以人物畫像與戶外寫生為主題的油畫作品，期盼觀眾透過作品，能感受到生活的節奏與情感的溫度，並找到心靈的共鳴。

展覽內容涵蓋人物、風景寫生，並以《初衷》為名，靈感源自藝術家陳益正童年時期的一段記憶，在某個街角，其曾看到一位寫生畫家揮動畫筆的瞬間，那枝筆彷彿將色彩化作街景，彷彿是魔法般的奇蹟，那一刻的觸動，深深植入其心靈，並與繪畫結下不解之緣。陳益正說，繪畫不僅僅是技法的較勁，更是一場心靈的對話與觀照，他希望能以畫筆傳遞對生活的喜怒哀樂，並讓每位觀者在畫作中感受到生命的澎湃與真摯的情感。

「初衷－陳益正 樸實之境油畫個展」中的作品從晨霧彌漫的山徑，到陽光閃爍的蓮花池；從午後海邊的潮間帶村民，到城市巷弄中靜謐的街角，每一幅作品都是畫家情感與自然觀察的真摯寫照。陳益正表示，這些畫面其實都隱含著他對人生不同階段的感悟－對自然的敬畏、對平凡的珍惜、對童年的回望，他期盼觀眾透過這些作品，能感受到生活的節奏與情感的溫度，並找到心靈的共鳴。

