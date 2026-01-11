中正紀念堂《志‧樂》聯展 生活逸趣才華洋溢

記者黃朝琴／臺北報導

國立中正紀念堂第7屆《志‧樂》志工聯展，即起至3月8日於3樓藝廊登場，「以志為樂、以樂行志」為核心精神，25人展出近百件創作，包含水彩、水墨、書法、油畫、編結、攝影、工藝，豐富多元、各有特色，充滿生命喜樂的藝術創作，呈現創作想像及生活逸趣，看到卸下志工背心後，才華洋溢的一面。

中正紀念堂管理處表示，中正紀念堂志工隊2002年成立迄今，即將邁入第25年，志工人數從11人到現在近300人，擴增遊客服務量能，讓來自各國的旅客感受到臺灣人的熱情與友善。

這次志工聯展則是才藝展現的伸展台，讓人驚艷志工們長期浸潤各類藝文展演活動氛圍耳濡目染，培養藝術欣賞與創作動能，透過藝術創作將生命美感的體會，轉換為服務遊客的正向能量，提昇生命的厚度與高度。

中正紀念堂指出，這檔志工聯展頗具藝術水準，展現「以熱誠服務他人，以藝術修養自我性靈」的巧手才藝及樂於分享精神，展期橫跨農曆春節連假，歡迎大家前往走春觀展。

筆法細膩工筆畫《向著標竿直跑》，連動物毛髮等細節都力求逼真。（中正紀念堂提供）

作品《充滿幸福的生命樹》以繽紛色彩，充滿盎然生機。（中正紀念堂提供）

彩墨作品《秋色映清溪》，描繪出流水潺潺的悠然意境。（中正紀念堂提供）

中正紀念堂第7屆《志‧樂》志工聯展，即起至3月8日展出25人近百件創作。（中正紀念堂提供）