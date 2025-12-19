中正紀念堂「自由花蕊」常設展推出假日定時導覽服務 帶著民眾認識臺灣民主自由發展歷程

【記者蔡富丞/綜合報導】中正紀念堂「自由花蕊」常設展自11月24日開展以來，參觀人次即將突破2萬5千人次；為讓民眾能更深入瞭解臺灣民主化歷程，國立中正紀念堂管理處將自12月20日起，每週六、日下午推出華語定時導覽服務，也提供臺灣台語、英語、日語、德語的預約導覽服務。

中正紀念堂管理處表示，堂內常設展廳在3年前首次以「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」常設展介紹臺灣言論自由發展歷程，今年調整更新後，增加科技互動裝置，運用戒嚴時期許多檔案資料作為展示元素。新的展覽名稱為「自由花蕊」，以中英文雙語版呈現，希望吸引國際遊客，也成為學生的公民課教室。

管理處指出，「自由花蕊」常設展自開展以來，有許多外國自由行的旅客前來參觀。管理處於展覽出口處牆上設置國別表，由訪客自主在所屬國家欄貼上到訪貼紙，經三週來統計，其中8成貼紙是外國旅客貼上，以韓國最多，占外國旅客總數的17%，菲律賓12%次之，日本及美國均為11%並列第三，也有不少來自中國、香港及東南亞的星馬泰越等。有遊客特別標註國名，如以色列、汶萊、斯里蘭卡、捷克、匈牙利、保加利亞、愛沙尼亞、塞爾維亞、冰島、也有遠從中南美的巴拿馬、秘魯、瓜地馬拉、委內瑞拉。有許多國內外遊客在展場留下打氣加油、鼓勵肯定、甚或感同身受的留言。

為了讓民眾更加認識臺灣民主發展歷史，管理處已培訓導覽志工，將從12月20日起的每週六、日下午2時30分至3時30分，提供「自由花蕊」常設展假日華語定時導覽服務，希望藉由臺灣民主故事的述說，讓我們更瞭解自己，也讓世界認識臺灣。此外，由永和社區大學主辦、深具教育意義的「中正紀念堂歷史小旅行」導覽活動，今年最後1場次將於12月20日上午10時登場，歡迎各界報名參加，相關資訊及報名表單連結：https://accupass.com/org/historytour。

管理處表示，中正紀念堂導覽服務除原有文史、古蹟、生態及DIY，這次培訓20多位接受完整訓練的自由花蕊展導覽志工，提供專業導覽服務，導覽採定時、自由參加方式進行，歡迎大家踴躍參加，一起認識臺灣民主化歷程，珍惜呵護得來不易的自由花蕊。

「自由花蕊」常設展假日定時導覽

活動期間： 每週六、日下午2時30分至3時30分

集合地點：中正紀念堂一樓常設展廳前