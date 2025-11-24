中正紀念堂「自由花蕊」開展 認識臺灣民主化故事

中正紀念堂「自由花蕊」常設展開幕合影。

中正紀念堂「自由花蕊」常設展

文化部部長李遠(右)參觀中正紀念堂「自由花蕊」常設展。

中正紀念堂「自由花蕊」常設展

中正紀念堂「自由花蕊」常設展

中正紀念堂「自由花蕊」常設展

中正紀念堂「自由花蕊」常設展

中正紀念堂「自由花蕊」常設展今天(24日)正式開幕，展覽取自於舉世爭取自由的抗爭及文化作品中，常可見自由如花朵的隱喻，以「自由花蕊」為題，展示從1945年至今臺灣人民追求民主自由的歷程，希望藉此讓更多人瞭解臺灣的民主化過程，也希望吸引更多國際觀光客與學生來訪，上一堂珍貴的民主課。

中正紀念堂3年前辦理由國家人權博物館策辦的「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」展覽，首次以常設展介紹臺灣民主化歷程，共吸引35萬人次參觀，今年重新調整更新，推出「自由花蕊」常設展。文化部長李遠、文化部政務次長王時思、鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭與董事長鄭竹梅、政治受難者或家屬、多所學校校長等都出席。

廣告 廣告

文化部部長李遠致詞時表示，中正紀念堂1980年成立，目的只為膜拜一人，不能聚集，但經過45年，臺灣發生翻天覆地的變化，許多自由民主運動都在中正紀念堂發生，中正紀念堂在改變，成為大家可以聚集之處，他希望「自由花蕊」可比前一檔展覽吸引10倍的人次，有350萬人參觀，尤其吸引國際觀光客，讓更多人認識自由花蕊的故事。

李遠部長提到，最近電影《大濛》，是台語起霧的意思，描述白色恐怖的歷史在霧裡看不到真相，臺灣現在明明是一個民主自由國家，走到今天卻還是沒看到真相，李遠部長表示，看到真相的目的就是和解，不是為了要批判誰，希望透過這個展覽，讓霧氣慢慢散掉，看到真相，看到真相才有和解，希望大家能夠面對真相，因為真相也許有點殘酷，可它是解決族群和解的唯一道路。

中正紀念堂管理處處長張惠君表示，這檔展覽無單一策展人，是很多人共同付出努力而成，就如同展覽主題，臺灣民主之路也是有很多前輩不眠不休努力，才成為今天的民主國家。世界許多公民運動都是以花為隱喻，在臺灣有野百合運動、太陽花運動，在葡萄牙有康乃馨革命等，這些花都代表對民主非暴力的追求。中正紀念堂「自由的靈魂vs.獨裁者：臺灣言論自由之路」展覽有35萬人次參觀，希望「自由花蕊」可以吸引更多國際觀光客來參觀，也希望更多學生來訪，上第一堂民主課。

本次展覽增加科技互動裝置，運用戒嚴時期許多檔案資料作為展示元素，同時改為中英文雙語版，展覽內容包括5大單元，包括「世界浪潮」，回顧二次世界大戰後，全球爭取民主化與人權的重要事件，並對照臺灣民主大事記，介紹臺灣言論自由重要人物鄭南榕，一生追求臺灣成為一個自由國度的契機；第2單元「噤聲年代」，具象化臺灣在戒嚴時期統治者採取各種社會控制手段，包括禁歌、禁母語、宵禁管制、山地及海防管制、審訊室場景模擬等。

第3單元「臺灣言論自由之路」，述說1945年至今，臺灣從長達47年的威權統治、人權黑暗期，在一群不分省籍族群的先行者們前仆後繼，不計生死地衝撞對抗威權體制的努力下，終於開創民主自由新篇章的歷史；第4單元「創傷」，透過白色恐怖政治受難者的生命劇場及家書、遺書，理解國家機器迫害人權，對於個人、家庭、社會所造成的創傷；第5單元「綻放光華」，邀請民眾閱覽當代民主人權議題的書籍、漫畫、繪本、影視音作品，看見臺灣對於歷史的反思，也歡迎寫下心得，分享對於展覽的看法。