中正萬華即戰力 康家瑋在地國際雙優勢搶灘

湧言會召集人王定宇、立委林楚茵親自領軍，展現傳承氣勢。康家瑋致詞時感性表示，自己出生於南萬華加蚋仔，成長於堀江町，現居剝皮寮，求學足跡遍布國語實小、弘道國中及台體大。他細數台北車站南陽街、西門町到青年公園的回憶，強調「中正萬華的每一個角落都是我的生活圈，我不是為了選舉才來，這裡是我的根。」

除了深厚的在地情感，康家瑋更具備亮眼的國際履歷。體育大學畢業後，他隻身前往澳洲打工度假，隨後赴瑞士攻讀飯店觀光管理碩士，並在倫敦、馬來西亞等地工作。十年前他毅然返台投身公共事務，展現吃苦耐勞的韌性。康家瑋提出具體政見，未來將推動「中正萬華觀光小巴」，串聯在地美食與景點，並透過他成立的「台北市全民運動推廣協會」，將運動融入市民生活，打造健康且繁榮的城區。





立委林楚茵在推薦時引用電影《冠軍之路》形容這群新人：「他們早就準備好了，只是還沒被看到。」她強調湧言會推薦的都是具備「即戰力」的人才。王定宇則以自身當年湊錢參選的經歷勉勵新人「莫忘初衷」，新血能在台灣各個角落，成為守護民主與服務基層的堅實力量。







