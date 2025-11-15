中正萬華市議員初選競爭激烈 吳沛憶：新人必須通過全民調考驗

民進黨立委吳沛憶表示，2026地方選戰將全力輔選，期盼打出一記漂亮的「全壘打」。（圖／黃耀徵攝）

2026「百里侯」選戰倒數，不僅縣市首長迎來改選，各地市議員席次也將迎來新局。民進黨立委吳沛憶今（15）日表示，中正萬華選區已有多位年輕參選者投入基層耕耘，但要成為黨內正式提名的候選人，首要關卡就是通過全民調考驗。她並表示，明年將首度投入輔選，期盼在議員選戰中替民進黨打出「全壘打」。

中正萬華選區有意角逐民進黨提名者陸續表態，除了現任議員洪婉臻、劉耀仁，還有三位政治新人，台北市全民運動推廣協會理事長康家瑋、前三立記者馬郁雯、電台主持人張銘祐。該選區本屆議員名單原共計為4席國民黨、3席民進黨及1席無黨籍，因吳沛憶2024年當選立委後辭職，民進黨席次暫少1席。未來民進黨在此區預計提名4席，在宣布投入初選達5人的情況下，未來提名爭勢將非常激烈。

中正萬華市議員初選競爭激烈，除前三立記者馬郁雯外，還包括政治新人康家瑋及張銘祐投入角逐。（圖／方萬民攝）

對此，吳沛憶指出，中正萬華即將進行黨內初選，這正是民進黨黨內民主的體現。她肯定許多年輕人願意投身政治，但強調每位新人都必須通過全民調才能正式獲得提名，這道程序就是面對選民檢視的重要關卡。

身為中正萬華出身的在地立委，她進一步指出，明年將是她首次參與輔選區議員，她的任務是全力協助民進黨提名的候選人爭取席次，「目標就是打出全壘打」。她強調，只要提名確定，她一定全力以赴，陪每一位候選人在中正萬華基層打拼。

