中正萬華支持度跌16%補弱點？蔣萬安跑地方「講台語」

台北市長蔣萬安，近來猛攻小紅書遭禁議題，也遭到壯闊台灣執行長吳怡農反嗆請提出做法。但熱愛用小紅書族群，就是Z世代，剛好，最新台北市長民調，蔣萬安在20到29歲年輕族群，支持度出現頹勢，被王世堅超前17個百分點，另外在中正萬華區，蔣萬安支持度下滑16個百分點，而他今天也特別跑到萬華跑活動。

難得講台語，看來真的很想拉近和萬華鄉親距離，還拿交通建設來加持，台北市長蔣萬安說：「萬大線一期第一班的列車，去年11月已經從國外運到台灣。」這麼賣力是不是就想補足弱點？因為儘管TVBS公布最新民調，他的支持度大勝民進黨所有潛在人選，數據卻藏有兩個隱憂，就是從議員選區來看，蔣萬安在中正萬華，支持度下滑16個百分點，和民進黨立委王世堅，只差了十個百分點，還有另一個暗傷就是年輕人，在20到29歲青年族群，民進黨立委王世堅，以48%大勝蔣萬安的31%，相差足足17個百分點，但蔣萬安這兩天也這麼剛好，專打小紅書遭禁議題，而最常使用小紅書的族群，就落在Z世代18到24歲的年輕人。

台北市長蔣萬安說：「假借打詐的名義，在實際上操弄意識型態。」壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農說：「小紅書拒絕配合警方打詐，去函也已讀不回，那身為首都市長，他應該告訴我們如果他不同意政府的做法，他認為應該怎麼做才能更有效地保護市民。」小紅書成攻防焦點，儘管民進黨台北市長人選遲遲沒有定於一尊，但蔣萬安連任之路已經現隱憂只得步步為營。

