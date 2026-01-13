中正萬華校園修繕資源竟有「差別對待」 洪婉臻促市府提升公平性與效率

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】台北市議員洪婉臻日前針對校園環境安全提出質詢，她指出中正、萬華區多處學校的校園修繕資源顯著落後於其他區域，且行政流程極其冗長，從申請到實際完工往往耗時一至兩年。洪婉臻強調，預算分配應兼顧區域公平，市府應立即精簡審核機制，縮短安全空窗期，並確保基層教育環境的軟硬體設施能落實日常維護。

洪婉臻表示，中正、萬華區多處校園存在磁磚大面積剝落、活動中心冷氣嚴重鏽蝕及舞台布幕破損等安全隱憂，雖然市府宣稱編列預算，但數據顯示中正萬華區的資源分配存在明顯區域差距，這種「差別對待」令在地師生難以接受。洪婉臻進一步指出，行政效率也有問題，相關修繕申請光是紙上作業就需耗時5個月，加上限制填報數量等繁瑣門檻，導致修繕進度緩慢，往往公文流程尚未跑完，學生早已畢業。

針對校園修繕體系的結構性問題，洪婉臻向教育局提出具體要求，應縮小各區預算資源落差，落實預算的綜合平均分配並杜絕區域歧視；同時應建立早期通報與即時修復機制以落實日常維護，避免設備損害程度擴大，確保師生安全；並須簡化審核流程，縮短冗長的行政關卡以提高修繕案的執行效率，從而杜絕安全空窗期。

洪婉臻強調，孩子的成長不能等，校園安全更不應成為賭注，要求市府務必在專業與效率的基礎上，還給中正萬華區師生一個安全無慮的教學環境。

台北市議員洪婉臻成功爭取中正萬華校園修繕經費。(翻攝自洪婉臻粉專)

