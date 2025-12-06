中正萬華混戰！ 應佳妤：要選的話 我準備好了

隨著2026年的到來，台北市中正萬華選區的選戰日益激烈，民進黨內三個派系都在爭奪吳沛憶議員的空缺席位。 王義川於今日早上特地前往支持正國會的新人，並高喊希望張銘祐成為「台灣國的議員」。 民進黨的張銘祐喊出，對手「不敢用黨徽」，黨內的競爭似乎已相當激烈。

應曉薇與女兒應佳妤（圖／TVBS資料畫面）

在野陣營中，民眾黨的吳怡萱和國民黨的多位新人都在爭取這個選區，其中包括應曉薇的女兒應佳妤，她今日首度表態表示若要選的話，已經準備好了。 應佳妤在社交媒體上活躍，與網友互動並討論時事，她表示雖然年輕，但有意願為家做事，接棒參選已箭在弦上。 應佳妤目前尚未加入國民黨，是否會以黨籍身份參選還在討論中。

王義川與張銘祐（圖／TVBS資料畫面）

吳怡萱在生完孩子後也準備復出，繼續在地耕耘。 國民黨在這個選區也有多位候選人，包括前北市府副發言人郭音蘭、黨部副主委張延廷以及罷免領銜人李孝亮，他們都表達了為中正萬華服務的願望。 李孝亮表示，身為中正萬華在地長大的孩子，他樂見這樣的競爭情況。

