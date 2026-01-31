政治中心／王云宣、楊柏玨 台北報導

台北市中正萬華議員選戰，總計8個席次，藍綠白參選人數爆炸，至少11人有意參選，民眾黨提名的吳怡萱，今天（31日）上午找來前後任主席柯文哲及黃國昌站台，合體發放春聯，不過卻有一名女子上前向柯文哲陳情，讓場面有些尷尬！





中正萬華藍綠白搶8席！ 柯文哲站台吳怡萱遇＂尷尬插曲＂

民眾黨前主席柯文哲出席替吳怡萱站台 碰上自稱＂學妹＂的女子上前陳情場面尷尬（圖／民視新聞）









陳情女子vs.民眾黨前主席柯文哲：「我是柯文哲的學妹。」

民眾黨前主席柯文哲，才剛要發春聯，自稱學妹的女子衝上前，激動喊話。

陳情女子vs.民眾黨前主席柯文哲：「考上醫學系以後，為什麼今天我會淪落到，買不起房子。」

柯文哲站在一旁，表情顯得尷尬，難得現身當母雞，卻碰上插曲，反倒是小雞試圖救場。

陳情女子vs.民眾黨台北市議員參選人吳怡萱：「志工朋友們來 來。」

民眾黨在中正萬華區提名吳怡萱參選議員 柯文哲、黃國昌皆出席站台（圖／民視新聞）





民眾黨在台北市中正萬華，提名吳怡萱出戰，週六找來黨內兩顆太陽助陣，看得出創黨主席柯文哲人氣，還是比現任的黃國昌高，不過被解讀想爭取小草選票的，似乎還有她。

應曉薇女兒應佳妤：「我是佳妤。」

國民黨議員應曉薇女兒應佳妤，被點名可能接棒參選，不過社群媒體上PO出影片、錄製街訪，竟都別上KP徽章。

民眾黨前主席柯文哲：「我們當然是唯一支持吳怡萱啊，我們民眾黨在這個地方，就只有提名這一席，民眾黨主席黃國昌，問這一題妳要站近一點。」

民眾黨台北市議員參選人吳怡萱：「身為一個年輕人，願意戴柯P徽章，那表示她認同柯P的理念，但是呢選舉，我既然已經被台灣民眾黨唯一提名，就請大家支持我，上一屆的選舉，其實應曉薇是第一高票，所以大家不用擔心，應佳妤應該是最資深的新人。」

民進黨台北市議員劉耀仁（右）找來立委吳沛憶（左）站台（圖／民視新聞）





而中正萬華，不只藍白競爭激烈，不少新人摩拳擦掌，前媒體人馬郁雯，披上綠袍出戰，假日勤跑市場。

民進黨台北市議員參選人馬郁雯：「真心來拜託。」

同一時間現任民進黨議員劉耀仁，同樣不敢鬆懈，找來同選區立委吳沛憶站台，兩人合體到市場掃街、發春聯。

台北市議員（民）劉耀仁：「我一定會比新人更加認真，來表現出我這幾屆以來，從不鬆懈，為民服務的態度，就一步一腳印，我雖然選了第七屆，但是我是非常非常認真地在選舉，我也發了3萬多包的文宣品了。」

台北市中正萬華議員，8個席次，藍綠白搶破頭，選戰火熱開跑。

原文出處：中正萬華藍綠白搶8席！ 柯文哲站台吳怡萱遇＂尷尬插曲＂

