中正萬華議員參選爆炸 吳怡萱談藍白合：鍾小平例外

台北市 / 武廷融 綜合報導

各黨積極布局2026地方選舉，國民黨與民眾黨「藍白合」也備受矚目，民眾黨北市中正、萬華區市議員參選人吳怡萱今(29)日表示，藍白合作大架構下，唯獨有一個人在此之外，就是國民黨中正、萬華區市議員鍾小平。

吳怡萱今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，被問到中正萬華選情，吳怡萱表示，對她來說藍白合是2026、2028方向，「但是對我而言有個例外，就是鍾小平」，吳怡萱說，在議員選舉上，鍾小平是藍白合架構例外，因為鍾小平對柯文哲的抹黑還有後續的道歉都不夠到位。

吳怡萱也表示，現在中正萬華參選爆炸，但她認為越激戰反而越好，因為更有機會被看到。吳怡萱提到，過去她差1千多票而落選，當時努力不足、知名度不夠，但4年後她期許超越過去的自己，就有機會爭取這一席的空間，她也會努力把民眾黨支持者催出，尤其上次總統大選，民眾黨在該區政黨票其實有約2成，她會積極爭取中間選民的支持。

