中正萬華議員選區 藍綠白推出「三金釵」激戰

2026九合一大選將至，其中台北中正萬華選區相當受到矚目，藍、綠、白三方不約而同推出女性戰將，除了前媒體人馬郁雯宣布參選，民眾黨發言人吳怡萱也將再戰一次，還有國民黨議員應曉薇，因京華城案恐失連任機會，傳出女兒應佳妤積極準備接棒，中正萬華選區恐要率先上演「三金釵對決」。而不只這三金釵，中正萬華還有張銘祐跟康嘉瑋兩位男性有意角逐，面對激烈競爭，馬郁雯表示會維持自己步調持續傾聽民意。

前媒體人馬郁雯說：「馬郁雯親自來到這邊跟大家拜託。」即使聲音都啞了依舊熱情和選民問候，前媒體人馬郁雯宣布投入北市中正萬華議員選舉後，勤跑基層積極增加選民印象，前媒體人馬郁雯說：「既然決定要宣布參選了，就應該走進地方，走進巷弄，去勤握每一雙手。」

把握時間傾聽民意，擔任綠營美女刺客，馬郁雯不只要對決上回高票落選的民眾黨發言人吳怡萱，可能還有因京華城案恐難爭取連任的國民黨議員應曉薇，女兒應佳妤數度被點名代母出征，台北市議員(國)應曉薇VS.記者說：「議員今天是帶女兒來拜票嗎，沒有。」

穿上服務背心陪母親出席國民黨慶，應佳妤近期頻繁出現地方活動，也在議會協助業務儘管對於是否參選，語帶保留但接班暗號逐漸亮起，藍綠白不約而同推出女性戰將，但中正萬華潛在參選人可不只三位金釵，電台主持人張銘祐說：「要炒囉。」

炒料通通丟進鍋裡，電台主持人張銘祐合體民進黨立委王義川炒米粉，更站台相挺地方服務處成立，電台主持人張銘祐說：「王義川跟我特別交代，他說銘祐，你如果要拚市議員，你要做一個光榮的台灣人，要做台灣人勇敢的表現。」

希望藉由王義川的高人氣通通都能換成選票，尤其綠營黨內初選，除了張銘祐馬郁雯接連表態參選外，曾經參選過的萬華在地青年康家瑋也把握假日勤跑市場，全民運動推廣協會理事長康家瑋說：「在地的萬華小孩康家瑋你好，你好，我是康家瑋。」中正萬華新人輩出各個摩拳擦掌蓄勢待發力拚出線。

