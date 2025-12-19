中正萬華議員選戰 應曉薇母女慶耶誕 是否參選未定

國民黨台北市議員應曉薇（前排坐者）因涉入京華城案，遭到黨內停權處分，其女兒應佳妤（左）有望「代母出征」參選中正萬華區議員。母女19日舉辦慶祝耶誕活動，現場也立起兩人「祝您幸福、『妤』你一起」的旗幟。（張珈瑄攝）

國民黨台北市議員應曉薇因涉入京華城案，遭到黨內停權處分，其女兒應佳妤傳出可能「代母出征」參選北市第五選區（中正、萬華）。母女兩人19日舉辦耶誕活動。應佳妤表示，是否參選及參選黨籍都不確定，有消息會跟大家報告。該選區的國民黨議員鍾小平則直言，應佳妤若參選恐會引起泛藍分裂，國民黨還是要提高警覺。

對於是否參選中正萬華區議員一事，應佳妤先前曾表示，選與不選都準備好了，19日與母親應曉薇合體舉辦活動，也被外界視為是參選起手式。不過應佳妤表示，目前選不選、用什麼黨來選都還不確定，但有新的消息一定會馬上跟大家報告，目前就是好好陪媽媽，做好該做的事情。

應佳妤之前曾別著「KP徽章」錄製影片，被解讀是想拉攏民眾黨支持者，同樣表態參選中正萬華區議員的民眾黨發言人吳怡萱，也喊話「歡迎加入民眾黨」。對此她則表示，跟民眾黨友好相處，一起為司法在努力。她也稱吳怡萱「是個很認真、很努力的姊姊，也是榜樣」，希望她能順利往心之所向發展。

對於中正萬華區選民的支持，應曉薇表示，走到哪裡都有民眾擁抱她，謝謝市民沒有忘記給她支持。至於被問到要如何給女兒鼓勵，應曉薇則大方親吻女兒。

鍾小平分析，因為應佳妤還不是國民黨員，不能與其他有意參選的新人李孝亮、周世雄及郭音蘭等人參與初選，可能用無黨籍參選，這樣會同時分到國民黨與民眾黨的選票，造成泛藍分裂，得利者一定是民進黨，呼籲黨內還是要提高警覺。