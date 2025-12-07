中正萬華3金釵有望對決 接棒媽媽參選？應曉薇正妹女兒動向全說了

應佳妤、馬郁雯、吳怡萱（由左至右）屆時有望對決。（本刊資料照、鏡報李智為）

台北市議員應曉薇涉京華城容積率案，其女兒應佳妤悄悄在地方勤走，長相甜美的她在網路上引發許多討論，外界也關注她是否接棒媽媽參選。對此，她本人親曝動向回應了。

接棒媽媽選議員？ 應佳妤回應了

台北市中正萬華區議員，因應曉薇捲弊案，有可能會多出一個位置，其女兒應佳妤接棒呼聲連連，昨晚她透過自錄影片談及此事，先是表示感謝大家對她的關心，自己都看見了。

應佳妤說，自己從小就陪媽媽應曉薇走遍中正萬華的每一個角落，陪同服務市民，就算自己出國留學，仍掛心中正萬華，想著如何更先進？如何更全方位照顧弱勢市民？

如今再度被點名，有關動向？應佳妤強調當前她要先做好守護媽媽的角色，「至於未來選與不選議員？應佳妤都準備好了」，選與不選都是由台北市民，她會認真準備，做好準備。

誰選中正萬華？ 3大金釵對決受矚

目前中正萬華，有望出現3大金釵對決戲碼，包含應佳妤、剛生完孩子的民眾黨發言人吳怡萱，還有最近辭職投選戰的三立前馬郁雯，備受關注。

