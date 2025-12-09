中正路、中山路重新規劃提方案

交通局改善中西區中山路路口交通，提升行人安全示意圖。(交通局提供)

記者翁順利∕台南報導

交通局向中央爭取重新規劃中西區中正路及中山路道路配置經費，初步設計成果完成，八日晚間在中西區公所舉辦地方說明會，宣布計劃計畫改善人行道、減少路側障礙物、增加行人安全設施等方案，沿線居民及市民朋友踴躍參與，表達認同。

交通局長王銘德表示，市府團隊推動「行人友善、安全宜行」政策，自去年八月起，交通局透過公民共學工作坊蒐集市民觀點及舉辦設計分享會，公開展示初步規劃，廣泛徵詢在地經驗與建議，此次地方說明會再次與市民面對面溝通，讓居民更清楚了解最新設計內容與道路重新規劃後，未來對於行人及行車環境的改變及影響。

說明會中，民眾積極提出各項意見與在地需求，交通局團隊逐一聆聽與回應，並承諾將作為後續設計調整的重要參考，交通局期透過與在地民眾直接的說明與討論，讓規畫方案更貼近市民生活需要並逐步實現，落實打造安全舒適的步行環境，後續市府將持續向中央積極爭取工程經費，盡速推動改善工程，與市民攜手打造更安全、宜居的台南街道。