中正路、正榮街口事故多 基市府重新調整增設號誌

基隆市中正路與正榮街路口常發生交通事故，居民希望市府能在路口設置交通號誌，降低行人的風險，市長謝國樑經多次現勘後表示，市府將重新調整、改善路口，包括停止線退縮、行人標線設置，並增設交通號誌，將在不影響商家出入與生活空間前提下，兼顧行人安全與地方共識。

正砂里長陳枋菱表示，中正路與正榮街是「卜」字路口，來往的車輛大多會直行中正路，要行經正榮路口時，因無交通號誌，用路人常直接呼嘯而過，即使有少數用路人願意停等行人，也可能發生車輛追撞等意外事故。

陳枋菱指出，當地垃圾清運時間正值下班尖峰時間，問題更為嚴重，居民想穿越馬路倒垃圾，往往出現人車爭道驚險場面，居民才期待市府能夠在這處路口設置交通號誌，維護行人的安全。

交通處副處長黃詩涵指出，市府在該處路口已經增設當心行人標誌、太陽能慢行標誌、綠底行人穿越道線、視覺化減速標線、車道重新配置調整等交通改善措施，近半年來行人交通事故有顯著減少。

謝國樑表示，市府將持續以守護行人通行安全為首要目標，並責成交通處盡速完成交通號誌設置及整體標線配置的評估與設計。

交通處表示，已完成現場勘查與初步規畫，包含綠底行人穿越道線位置調整、號誌桿件位置調配及停止線退縮等，並已與民眾溝通，在不影響商家出入與生活空間的前提下，期盼兼顧行人安全與地方共識，打造更安全、友善的交通環境。