中正路、正榮街口號誌優化 2月完成

基隆市中正路、正榮街口因Y字型道路設計、車流量大且為垃圾清運點，汽機車、人交織，常發生事故，市府力拼二月底前改善。(記者王慕慈攝)

記者王慕慈∕基隆報導

中正路、正榮街口因Ｙ字型道路設計、車流量大且鄰近垃圾清運點，導致行人及汽機車事故多。市長謝國樑現勘指示增設號誌、調整行穿線、標線優化，將該路口列為優先改善的交通危險熱點。近日車禍再起，指示交通處力拚二月底前相關優化設施到位。

中正路與正榮街口因Ｙ字型道路設計、位於台二線上車流量大且鄰近垃圾清運點，導致行人及汽機車事故頻傳，近兩年發生至少十起車禍。謝國樑十二日現勘，指示相關交通優化及增設號誌、行穿線調整等，包括增設紅綠燈及行人專用號誌，標線優化調整行人穿越道（綠斑馬）位置，規劃整體標線配置。已設置「當心行人」及「太陽能慢行」加強警示標誌。該路口目前已列為優先改善的交通危險熱點。

近日再度發生行人意外，市府團隊表達遺憾。謝國樑指示交通處加速辦理，務必二月底前完成該路口交通號誌設置。

謝國樑強調，市府去年布建行人保護網，共計完成二百七十五條行人穿越道線（斑馬線）劃設。根據最新統計數據，今年一月截至二十六日行人事故七件，相較於去年同期三十五件大幅減少，顯示加強標線劃設及人行環境改善讓交通安全政策更有成效。

中正路與正榮街口車流量大且具彎道特殊線型，必須輔以強制性號誌。交通處目前已完成初步設計，包括停止線退縮與桿件定位，在二月底前讓紅綠燈正式運作，提供用路人安全保障。市府呼籲用路人「守法、禮讓」，駕駛務必禮讓弱勢行人；行人專心迅速通過路口時，隨時注意左右來車。