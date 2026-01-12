中正路、正榮街口車流大事故多 謝國樑現勘

謝國樑於現場會勘時指示交通處，於本週完成評估研議中正路、正榮街路口號誌設置。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市中正路與正榮街路口車流量大，過去經常發生交通事故，市長謝國樑昨（12）日上午率領市政府交通處、警察局同仁前往現場會勘，指示在本週內完成評估紅綠燈與標線設置等措施，以提升用路安全。

謝國樑十分重視中正路與正榮街，危險路口交通改善問題，特日率領交通處副處長黃詩涵、警察局長林信雄等人前往現場會勘並且傾聽地方民代及居民的意見。黃詩涵指出，因地方反應部分駕駛人行經該處路口未減速慢行及禮讓行人，衍生交通事故，經相關單位多次現勘，已先增設當心行人標誌、太陽能慢行標誌、綠底行人穿越道線、視覺化減速標線、車道重新配置調整等交通改善措施，近半年來行人交通事故有顯著減少。

為回應地方需求，謝國樑指示交通處在本週內完成評估，重新設計紅綠燈設置與標線佈局，讓當地居民的用路安全提升。在規畫過程中會充分考慮在地商家與住戶的需求，確保工程不會對生活空間產生負面影響，希望能夠兼顧交通動線優化與地方共識，並要求交通處交通工程科在本週內將設計草案定案，並與地方議員及大眾進行溝通。