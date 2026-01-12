中正部落抗議！社宅租期到要迫遷 控新北市府承諾跳票

居住在新北市新店區中正國宅的56戶中正部落族人今（12）日下午赴新北市府一樓陳情，指新北市府原先承諾中正社宅將提供族人永久居住，卻在族人搬進去後改口要求族人只能居住12年，要求新北市府停止迫害原住民。（柯毓庭攝）

居住在新北市新店區中正國宅的56戶中正部落族人今（12）日下午赴新北市府一樓陳情，指新北市府原先承諾中正社宅將提供族人永久居住，卻在族人搬進去後改口要求族人只能居住12年，要求新北市府停止迫害原住民。新北市原民局對此回應，歷年資料無承諾永久居住，另外每2年會依排富規定辦理續租資格審核，是為確保社宅資源公平分配。

中正部落數十名族人今天下午赴市府陳情，指出原先族人沿著新店溪河畔組成溪園、溪州、小碧潭、清潭等河濱部落，在都市地區延續原住民文化，但民國77年起縣政府為整治河濱地開始強拆部落，在協商下才由政府出資購置新店中正社宅丁區共56戶來安置拆還戶族人。

中正部落強調，台北縣政府曾承諾族人可享有不限期居住的權利，未料縣府後來陸續片面發布社宅管理要點，如今卻又以租約到期等理由將不讓族人續約續住，並針對其中5戶族人聲請強制執行，要求族人還出部落，剩餘的50幾戶族人租約也將陸續在民國115年、117年到期，亦可能同樣被迫搬離，影響非常重大。

「抗議拆散部落，要求就地安居」，中正部落的族人表示，被迫遷的族人們只能向台北地方法院提起債務人異議之訴，主張新北市政府應該要履行安置承諾，目前案件已經進行到二審，要求新北市政府應履行安置承諾。

原民局回應，新店區中正原民社宅現有住戶56戶，其中45戶為民國80年代政府因河濱整治政策而出資提供作為違建拆遷戶暫居使用，並經調閱歷年公文與檔案資料，均無承諾永久居住相關紀錄。由於目前仍有69戶經濟弱勢原住民家庭等候入住，為確保社宅資源公平分配，原民局每2年皆依排富規定，辦理續租資格審查。

原民局指出，針對部分拆遷戶因不符合在北北基桃4縣市未持有自有住宅，或每人月所得已逾本市最低生活費2倍的財稅所得限制規定無法續租，住戶已向地方法院提起民事訴訟，後由新北市政府獲一審勝訴，市府表示尊重法院審理結果，並審慎處理族人居住需求。

原民局表示，因應現有社宅量能有限，為優先照顧經濟弱勢之原住民家庭，因此訂有「新北市原住民出租住宅管理要點」，並設有租賃年限與財力條件。

原民局強調新店中正原住民族社會住宅屬出租住宅，目前尚有69戶原住民家庭長期等候入住，其中候租時間最長的經濟弱勢家庭已等待超過十年，仍無法入住，因此未來將持續秉持依法行政與公平原則，維護新北市族人之居住權益。

